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Gizon bat atxilotu dute Esako urtegian aurkitutako gorpuarekin lotuta

Hildakoa Iruñean bizi zen frantziar bat zen. Atxilotua da hilketaren susmagarri nagusia.

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibilak eta Foruzaingoak gizon bat atxilotu dute astearte honetan, abuztuaren 4an Esako urtegian aurkitutako hilotzaren ustezko hiltzaile susmagarri nagusi gisa.

Egun berean hasi zuen ikerketa Guardia Zibilak Zaragozan, eta egun batzuk geroago, Foruzaingoak gizon baten desagertze-salaketa jaso zuen. Bi gorpuen ikerketen koordinazioari esker, lotura izan zuten desagertze-salaketaren eta Esako gorpuzkien artean.

Ikerketek aurrera jarraitu zuten abuztuaren 8an, Iruñeko Milagrosa auzoan, beste gizon batekin etxebizitza partekatzen zuen lekuan, biktimaren etxean.

Ikerketa Ejea de los Caballeroseko (Zaragoza) Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegiko epaileak zuzendu du, eta, gaur egun, sekretupean ditu jarduketak.

Esan aurkitutako gorpuzkiak Iruñeko bizilagun batenak dira, eta hilketa gisa ikertzen ari dira
Esako urtegia Nafarroa Delituak Foruzaingoa Gizartea

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