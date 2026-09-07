41 urteko gizon bat atxilotu dute Gasteizen, bere etxebizitzan emakume bati sexu-erasoa egitea egotzita
Bestalde, Gasteizko Udalak jakinarazi du 34 urteko beste gizon bat ere atxilotu dutela, bikotekide ohia etxean giltzapetu eta labana batekin mehatxu egiteagatik.
Gasteizko udaltzainek 41 urteko gizonezko bat atxilotu dute, etxean emakume bati sexu-erasoa egin eta atxikita edukitzeagatik.
Udalak astelehen honetan ohar baten bidez jakinarazi duenez, erasotzailea ostiralean atxilotu zuten, 08:55ean, emakume batek polizia-etxean gizon batek Zabalgana auzoko etxebizitza batean bortxatu egin zuela salatu ostean.
Instrukzio-taldeak sexu-erasoen protokoloa aktibatu zuen, eta biktima ospitale batera eraman zuen azterketa egiteko.
Salaketa eta ikerketaren ondoren, akusatua aurkitu eta atxilotu egin zuten.
Beste gizon bat atxilotu dute bikotekide ohia labana batekin giltzapetu eta mehatxatzeagatik
Bestalde, Gasteizko Udalak jakinarazi du 34 urteko beste gizon bat ere atxilotu dutela, bikotekide ohia etxean giltzapetu eta labana batekin mehatxatzeagatik.
Akusatua igande goizean atxilotu zuten, bikotekide ohiari tratu txarrak ematea eta arma zuriz mehatxu egitea leporatua. Halaber, agenteei aurre egitea eta desobeditzea ere leporatzen diote.
09:00ak aldera, hainbat herritarrek 092 telefonora deitu zuten, Sansomendi auzoan aizto batekin borrokan ari zirela ohartarazteko. Ertzainak bertaratu zirenean, bizilagunek azaldu zieten erasotzaileari labana kentzea lortu zutela eta hark bere etxera alde egin zuela.
Polizia bertaratu zenean, ez zien atea ireki nahi izan, eta sartzea lortu zutenean oso oldarkor agertu zen, eta txakur bati agenteei eraso egiteko agindu zion. Hala, atxilotu egin zuten.
Agenteek gizonaren bikotekide ohia aurkitu zuten etxean, komunean giltzapetuta.
Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.
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