Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Jaiotza kopurua % 0,9 apaldu da Euskadin 2026ko lehen hiruhilekoan

Araban % 1,5 apaldu dira jaiotzak (527 jaiotza); Gipuzkoan, berriz, % 2,3koa izan da beherakada (1078 jaiotza), eta Bizkaian % 0,2 handitu dira erditzeak (1.640). 

(Foto de ARCHIVO) Una mujer embarazada, a 28 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) España registró 155.635 nacimientos en los seis primeros meses de 2025, lo que supone una leve subida respecto al año anterior. Sin embargo, las cifras siguen a la baja respecto a los datos de hace una década. David Zorrakino / Europa Press 29 OCTUBRE 2025;EMBARAZO;GESTACIÓN;TRIPA;BEBE;NATALIDAD;NACIMIENTO;MADRE;MUJER; 29/10/2025
Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jaiotzen kopurua % 0,9 txikitu zen Euskadin urteko lehen hiruhilekoan, 3.245 haur jaio baitziren orduan —2025eko denbora tarte berean baino 29 gutxiago—, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak jakitera eman duenez.

Iaz, jaiotzen kopurua % 3,1 handitu zen Euskadin (2014tik ez zen horrelakorik gertatzen).

Aitzitik, 2026ko lehenengo hiruhilekoan irauli egin da atzera ere egoera. Araban % 1,5 apaldu dira jaiotzak (527 jaiotza); Gipuzkoan, berriz, % 2,3koa izan da beherakada (1078 jaiotza), eta Bizkaian % 0,2 handitu dira erditzeak (1.640). 

Sexuen arabera, urtarrila eta martxoa bitartean 1.702 mutiko eta 1.543 neskato jaio ziren; eta hilabeteka banatuta, 1.161 ume jaio ziren urtarrilean, 1.101 martxoan, eta 983 otsailean. 

Amen adinari dagokionez, 35-39 urtekoen artean eman zen jaiotza kopuru handiena (% 34,5). Bestalde, 30-34 urtekoen artean jaio ziren umeen % 33,4; 25 eta 29 urtekoen artean % 13,2, eta 40 urtetik gorakoen artean % 11,4. 

Datu gisa, aipatzekoa baita jaiotza berrien artean % 50,9 lehenengo seme-alabak zirela, % 35,7 bigarrenak eta % 13,5 hirugarren edo ondorengoak.

Ezkontzaz kanpoko jaiotzak % 52,3 izan ziren.

Bukatzeko, jaiotako umeen % 26,5ek atzerritarra zuten ama.

Umeak Bizkaia Gipuzkoa Araba Eustat Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X