MENDIKO ISTRIPUA
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Bixente Igarzabal mendizale eta triatleta nafarra hil da Alpeetan izandako istripu batean

Lesakako kirolari ezaguna, 53 urtekoa, atzo hil zen eroriko baten ondorioz. Udalerrian samina da nagusi, oso pertsona ezaguna eta maitatua baitzen. 

Agentziak | EITB

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Bixente Igarzabal Lesakako (Nafarroa) mendizale eta triatleta ezaguna mendiko istripuan hil zen atzo, Alpeetan (Suitza). 53 urteko kirolariak erorikoa izan zuen beste kide batzuekin batera zegoela. Bertan hil zen. 

Ladis Satrustegi Lesakako alkateak baieztatu du heriotza, eta herria atsekabetuta dagoela erantsi. Azaldu duenez, Udala familiarekin harremanetan jarri zen heriotzaren berri izan eta berehala, eta laguntza eskaini zion.

"Ez zen horren gaztea, 53 urte zituen, baina goizegi joan zaigu", deitoratu du Satrustegik, eta azpimarratu du Igarzabal "oso maitatua" dela herrian. "Batez ere bere kirol markengatik zen ezaguna, diziplina handikoa", nabarmendu du. Kirolari sutsua izanda, hainbat diziplinetan aritu zen, hala nola, saskibaloian, sokatiran, lasterketetan eta bizikletan. Zenbait Ironman ere eginak zituen. 

"Beti zebilen jendez inguratuta. Mendi irteerak egiten zituen batzuekin; eskalada, beste batzuekin", azaldu du Satrustegik. Hain justu, Igarzabalen kirol jarduera saritu zuen Lesakako Udalak 2018an, sanferminetako txupinazoa botatzeko ardura eman baitzion. 

Mendiko istripuak Nafarroa Gizartea

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