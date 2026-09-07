Hasi da ikasturte berria EAEn, arreta gaitasunen, bizikidetzaren eta osasun digitalaren hobekuntzan jarriz
Hezkuntza Sailak sustatutako 2025-2028 Estrategia Integralaren hedapenak markatuko ditu aurtengo eta datorren ikasturteak, beherakada demografikoak eta AAren erabilerak baldintzatuta.
Abian da 2026-2027 ikasturtea EAEn, ikasgaien kalitatea indartzea eta ikasleen ongizatea bermatzea helburu duen ibilbide-orri batekin.
Guztira Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, DBHko eta Batxilergoko 280 386 ikasle itzuli dira ikasgeletara Araba, Bizkai eta Gipuzkoan. Kopuru horrek demografiaren beheranzko joera berresten du, iaz baino 12 291 matrikulazio gutxiago izan baitira (% 4,2 gutxiago). Jaiotza-tasak behera egin duen arren, sistemak berdintasunarekiko eta aniztasunarekiko arreta indartu du, arlo horretan espezialistak diren 328 profesional gehituta (% 6,4 gehiago). Guztira, 5.476 profesional daude eremu horretan, sare publikoko plantilla orokorra 32.000 profesionaletik gora kokatuz.
Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak Amurrioko (Araba) Mendiko Eskolara egindako bisitan eman dio hasiera ikasturteari, Txerra Molinuevo herriko alkatea aldamenean zuela. Hain zuzen ere, zentro hori jarri du garai berriko lehentasunen adibide gisa, irakurmen gaitasuna garatzeko, eraldaketa digitala bultzatzeko eta jasangarritasuna sustatzeko dituen proiektuengatik.
Ikasturte hau mugarri izango omen da metodologiari dagokionez, Hezkuntzako Emaitzak Hobetzeko Estrategia Integralari lotuta antolatuko baita plangintza. Hori horrela, aurrerantzean diagnosi, jarraipen eta ebaluazio prozesuak ez dira amaituko urte naturalarekin batera, eta prozesuek aurrera jarraituko dute, irakasleei egonkortasuna emate aldera.
HEZKUNTZA
Ikasturte berriaren erradiografia
Ikasturte berriak EAEn utzitako datu ugarien artean, ia erdiek itunpeko ikastetxeetan ikasten dutela eta jaiotza-tasaren jaitsieraren ondorioak nabarmentzen dira.
Bere hitzaldian, hasitako erreformei jarraipena eman behar zaiela defendatu du sailburuak, ikasgeletan aldaketa nabariak egin daitezen. "Beste urrats bat eman nahi dugu hezkuntzaren hobekuntzak jarraipena izan dezan eta ikastetxe bakoitzean erabaki zehatzak har daitezen. Gure ikasleek zer behar duten jakin behar dugu, eskura duten informazioa erabili behar dugu erabakiak hartzeko eta neurriak emaitza ematen ari diren egiaztatu behar dugu", nabarmendu du Begoña Pedrosak.
Irakurtzeko gaitasuna hobetzea
Curriculumari dagokionez, matematikarako, zientziarako eta, bereziki, irakurketarako gaitasunak hobetzeko ahaleginak egingo ditu Hezkuntza Sailak. Pantailen etengabeko erabilerak eragindako sakabanaketariaurre egiteko, ikastetxeek ulermenerako, interpretaziorako eta pentsamendu kritikorako gaitasunean sakonduko dute. "Zeregin horrek denbora, egonkortasuna eta laguntza eskatzen ditu. Finkatu ditugun lehentasunek hezkuntza-praktikan benetako itzulpena izan dezaten bermatzea da helburua", berretsi du Hezkuntzako arduradunak.
Berrikuntza operatiboak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara ere iritsiko dira, Hezi+ programa ezarrita. Programa hori DBHko 1. eta 2. mailetan espazioak, denborak eta eduki metodologikoak berrantolatzera bideratuta dago. Bestalde, Batxilergoko ikastetxeek Unibertsitatera Sartzeko Probaren (JUP) emaitzak erabiliko dituzte, goi-mailako hezkuntzan sartzeko izapide gisa ez ezik, diagnostikorako barne-tresna gisa ere, beren gaitasunak ebaluatzeko sistemak berrikusteko eta egokitzeko.
IA
Teknologia modu kontzientean erabiltzea eta adimen artifiziala barneratzea dira ikasturteko erronka nagusiak. Adimen Digitala 2025-2029 Planaren bidez, EAEko administrazioak adingabeen osasun digitala babestu nahi du, bai eskola-ingurunean, bai familian. Pedrosak azpimarratu duenez, "erronka ez da teknologia gehiago izatea ikasgeletan, hobeto erabiltzen jakitea baizik. Gure erantzukizuna teknologia eta adimen artifiziala modu seguruan, osasungarrian eta etikoan erabiltzen irakastea da".
Euskara
Ikastetxeko Hizkuntza Proiektuan euskara ardatz gisa indartzea da ikasturte berriko beste gakoetako bat, euskara hezkuntzaren plangintza orokorrean txertatuz.
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