Euskadi arranca el nuevo curso escolar priorizando la mejora de las competencias, la convivencia y la salud digital
El curso escolar 2026-2027 ha echado a andar en Euskadi con una hoja de ruta centrada en reforzar la calidad de los aprendizajes y garantizar el bienestar del alumnado.
Un total de 280 386 alumnos y alumnas de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato han regresado a las aulas en la Comunidad Autónoma Vasca. Esta cifra confirma la tendencia a la baja en la demografía educativa, con un descenso de 12 291 matriculaciones (un 4,2% menos) respecto al año pasado. Pese a la caída de la natalidad, el sistema refuerza la equidad y la atención a la diversidad con la incorporación de 328 profesionales más especialistas en esta materia (un 6,4% de incremento) para sumar 5 476 efectivos en total, elevando la plantilla global de la red pública por encima de los 32 000 profesionales.
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, acompañada por el alcalde de Amurrio (Araba), Txerra Molinuevo, ha marcado el inicio oficial del año lectivo con una visita al CEIP Mendiko Eskola. Este centro ha sido puesto como ejemplo de las prioridades del nuevo periodo por sus proyectos de desarrollo de la competencia lectora, transformación digital y sostenibilidad.
El presente ejercicio supone un hito metodológico al establecer, por primera vez, una planificación organizativa con un horizonte bienal (2026-2028) vinculada a la Estrategia Integral para la Mejora de los Resultados Educativos. La medida busca proporcionar estabilidad a los equipos docentes mediante procesos continuos de diagnóstico, seguimiento y evaluación que no se vean interrumpidos al cierre del año natural.
EDUCACIÓN
Radiografía del nuevo curso escolar
Entre los numerosos datos que nos deja el nuevo curso en la CAV, destaca que casi la mitad estudia en centros concertados, y las consecuencias de la bajada de la natalidad.
Durante su intervención, la consejera ha defendido la necesidad de dar continuidad a las reformas iniciadas para que se traduzcan en cambios palpables en las aulas. “Queremos dar un paso más para que la mejora educativa tenga continuidad y se traduce en decisiones concretas en cada centro. Tenemos que saber qué necesita nuestro alumnado, utilizar la información disponible para tomar decisiones y comprobar si las medidas están dando resultado”, ha destacado Begoña Pedrosa.
Mejorar la competencia lectora
En el plano estrictamente curricular, Educación centrará los esfuerzos en la mejora de las competencias matemática, científica y, muy especialmente, lectora. Para hacer frente a la dispersión provocada por el uso continuado de pantallas, los centros profundizarán en la capacidad de comprensión, interpretación y pensamiento crítico. “Esta tarea requiere tiempo, estabilidad y acompañamiento. Se trata de asegurar que las prioridades que nos hemos marcado tengan una traducción real en la práctica educativa”, ha reafirmado la responsable de Educación.
Las novedades operativas llegarán también a la Educación Secundaria Obligatoria con la implantación del programa Hezi+, orientado a reorganizar espacios, tiempos y contenidos metodológicos en 1º y 2º de ESO. Por su parte, los centros de Bachillerato utilizarán los resultados de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) no solo como trámite de acceso a la educación superior, sino como una herramienta interna de diagnóstico para revisar y adaptar sus propios sistemas de evaluación competencial.
IA
El uso consciente de la tecnología y la incorporación de la inteligencia artificial destacan entre los grandes desafíos del curso. A través del Plan Adimen Digitala 2025-2029, la administración vasca busca proteger la salud digital de los menores tanto en el entorno escolar como en el familiar. Según ha subrayado Pedrosa, “el reto no es tener más tecnología en las aulas, sino saber utilizarla mejor. Nuestra responsabilidad es enseñar a utilizar la tecnología y la inteligencia artificial de manera segura, saludable y ética”.
Euskera
El refuerzo del euskera como eje en el Proyecto Lingüístico de Centro es otro de los puntos clave en el nuevo curso, integrando el euskera a la planificación global de la educación.
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