Euskadi arranca el nuevo curso escolar priorizando la mejora de las competencias, la convivencia y la salud digital

El curso escolar 2026-2027 ha echado a andar en Euskadi con una hoja de ruta centrada en reforzar la calidad de los aprendizajes y garantizar el bienestar del alumnado.

Un total de 280 386 alumnos y alumnas de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato han regresado a las aulas en la Comunidad Autónoma Vasca. Esta cifra confirma la tendencia a la baja en la demografía educativa, con un descenso de 12 291 matriculaciones (un 4,2% menos) respecto al año pasado. Pese a la caída de la natalidad, el sistema refuerza la equidad y la atención a la diversidad con la incorporación de 328 profesionales más especialistas en esta materia (un 6,4% de incremento) para sumar 5 476 efectivos en total, elevando la plantilla global de la red pública por encima de los 32 000 profesionales.

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, acompañada por el alcalde de Amurrio (Araba), Txerra Molinuevo, ha marcado el inicio oficial del año lectivo con una visita al CEIP Mendiko Eskola. Este centro ha sido puesto como ejemplo de las prioridades del nuevo periodo por sus proyectos de desarrollo de la competencia lectora, transformación digital y sostenibilidad.

El presente ejercicio supone un hito metodológico al establecer, por primera vez, una planificación organizativa con un horizonte bienal (2026-2028) vinculada a la Estrategia Integral para la Mejora de los Resultados Educativos. La medida busca proporcionar estabilidad a los equipos docentes mediante procesos continuos de diagnóstico, seguimiento y evaluación que no se vean interrumpidos al cierre del año natural.