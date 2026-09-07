Muere el montañero y triatleta navarro Bixente Igarzabal en un accidente en Los Alpes
El montañero y triatleta de Lesaka (Navarra), Bixente Igarzabal, ha fallecido este domingo en un accidente de montaña sucedido en Los Alpes. El deportista de 53 años, muy conocido por sus hitos deportivos, sufrió una caída mientras estaba acompañado por otros montañeros.
La alcaldesa de Lesaka, Ladis Satrustegi, ha confirmado el fallecimiento y ha manifestado que la localidad está consternada. Según ha explicado, el Ayuntamiento contactó con la familia nada más conocer la triste noticia y le mostró su pesar y se puso a su disposición para ayudar en los trámites en los que pudiera ser útil.
"Aunque ya no era tan joven, 53 años, era una persona a la que no le tocaba", ha lamentado Satrustegi, quien ha recordado que el fallecido "era conocido principalmente por sus hitos y marcas deportivas. Era muy disciplinado, muy aplicado en el deporte", que practicó en numerosas modalidades como baloncesto, sokatira, carreras a pie y montañismo, y destacó también en triatlon, ya que sumó varios Ironman.
"Era una persona que, junto a él, movía gente. Siempre hacía salidas al monte con unos y con otros, escaladas" y otras actividades deportivas, por cuyos logros el consistorio le reconoció en 2018 al encargarle el honor de lanzar el txupinazo.
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