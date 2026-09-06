Juicio
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Este lunes comienza en París el juicio por la muerte de Federico Martin Aranburu, exjugador de rugby del Biarritz Olimpique

Durante el juicio, se sentarán en el banquillo de los acusados los militantes ultraderechistas Loïk Le Priol y Romain Bouvier, acusados ambos de matar a tiros al jugador argentino.
rugby biarritz

EITB

Última actualización

Este lunes, 7 de septiembre, comienza en París el juicio por la muerte de Federico Martín Aramburu, el ex jugador de rugby argentino que jugó en el Biarritz Olimpique y residía en Iparralde.

Martín Aranburu fue tiroteado en Paris, en 2022, en plena calle por dos ultraderechistas. El tiroteo ocurrió a la puertas de un conocido bar de la capital francesa.

Tras más de dos años de investigación, la Fiscalía de París pidió que se juzgase como asesinato la muerte del exjugador de rugby.

Durante el juicio, se sentarán en el banquillo de los acusados los militantes ultraderechistas Loïk Le Priol y Romain Bouvier, acusados ambos de matar a tiros al jugador argentino. Tanto Le Priol como Bouvier fueron detenidos pocos días después de los hechos; el primero de ellos en Hungría y el segundo en Francia.

Francia Biarritz París Sociedad Juicios

Te puede interesar

Ikasturte berrirako erronkak: ikasleen gaitasunak hobetzea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Pedrosa: "El euskera necesita una estrategia específica; cada centro debe adaptarla a su realidad"

A punto de comenzar el curso escolar, ETB ha hablado con la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, para analizar los retos del departamento para el nuevo curso. Las prioridades siguen siendo mejorar los resultados y acabar con la segregación. También hay novedades en torno al euskera, con los nuevos proyectos lingüísticos de centro. Planes que buscarán garantizar que todo el alumnado aprenda, viva y hable en euskera, con independencia de su origen.

Cargar más
Publicidad
X