Este lunes comienza en París el juicio por la muerte de Federico Martin Aranburu, exjugador de rugby del Biarritz Olimpique

Este lunes, 7 de septiembre, comienza en París el juicio por la muerte de Federico Martín Aramburu, el ex jugador de rugby argentino que jugó en el Biarritz Olimpique y residía en Iparralde.

Martín Aranburu fue tiroteado en Paris, en 2022, en plena calle por dos ultraderechistas. El tiroteo ocurrió a la puertas de un conocido bar de la capital francesa.

Tras más de dos años de investigación, la Fiscalía de París pidió que se juzgase como asesinato la muerte del exjugador de rugby.

Durante el juicio, se sentarán en el banquillo de los acusados los militantes ultraderechistas Loïk Le Priol y Romain Bouvier, acusados ambos de matar a tiros al jugador argentino. Tanto Le Priol como Bouvier fueron detenidos pocos días después de los hechos; el primero de ellos en Hungría y el segundo en Francia.