Investigadas varias personas en Bizkaia por estafar online con anuncios falsos de entradas de fútbol

La Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de la operación Baloni, ha investigado a ocho personas —cinco en Portugalete, una en Barakaldo, una en Bilbao y otra en Castro—como presuntas autoras de delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, relacionadas con la publicación de anuncios falsos para la venta de entradas de partidos de futbol a través de Internet.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de la Comandancia de Bizkaia y ha permitido esclarecer una actividad delictiva que presuntamente venía siendo realizada de manera continuada por un grupo de personas relacionadas entre sí y residentes en Bizkaia y Cantabria. Las actuaciones se iniciaron tras recibirse una denuncia por una supuesta estafa relacionada con la compra de una entrada para un partido que iba a disputar el Athletic Club en San Mamés.

La víctima había contactado con un supuesto vendedor a través de una plataforma de anuncios de compraventa y, después de realizar el pago acordado, nunca llegó a recibir la entrada, algo que ha sucedido a al menos tres personas en Euskadi: una en Erandio, otra en Barakaldo y la tercera en Errenteria. En total son 16 víctimas en todo el Estado español.