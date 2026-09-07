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Investigadas varias personas en Bizkaia por estafar online con anuncios falsos de entradas de fútbol

Las actuaciones se iniciaron tras recibirse una denuncia por una supuesta estafa relacionada con la compra de una entrada para un partido que iba a disputar el Athletic Club en San Mamés. Hay al menos tres víctimas: una en Erandio, otra en Barakaldo y la tercera en Errenteria.
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EITB

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La Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de la operación Baloni, ha investigado a ocho personas —cinco en Portugalete, una en Barakaldo, una en Bilbao y otra en Castro—como presuntas autoras de delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, relacionadas con la publicación de anuncios falsos para la venta de entradas de partidos de futbol a través de Internet. 

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de la Comandancia de Bizkaia y ha permitido esclarecer una actividad delictiva que presuntamente venía siendo realizada de manera continuada por un grupo de personas relacionadas entre sí y residentes en Bizkaia y Cantabria. Las actuaciones se iniciaron tras recibirse una denuncia por una supuesta estafa relacionada con la compra de una entrada para un partido que iba a disputar el Athletic Club en San Mamés.

La víctima había contactado con un supuesto vendedor a través de una plataforma de anuncios de compraventa y, después de realizar el pago acordado, nunca llegó a recibir la entrada, algo que ha sucedido a al menos tres personas en Euskadi: una en Erandio, otra en Barakaldo y la tercera en Errenteria. En total son 16 víctimas en todo el Estado español.

El procedimiento utilizado consistía en publicar anuncios en Internet 

A partir de esta primera denuncia, los guardias civiles iniciaron una investigación para determinar quien se encontraba detrás del anuncio y comprobar si podían existir otros hechos similares. 

El procedimiento utilizado consistía en publicar en Internet anuncios ofreciendo entradas para partidos de fútbol. Cuando una persona interesada contactaba con el supuesto vendedor, se acordaba la adquisición de las localidades y se solicitaba el correspondiente pago, principalmente mediante sistemas de pago inmediato entre particulares asociados a números de teléfono. Una vez enviado el dinero, las entradas no eran entregadas a los compradores. 

El análisis realizado por los investigadores permitió comprobar que no se trataría de un hecho aislado. 

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