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Bidarrai homenajea a Maite Barnetche, la primera periodista que presentó en euskera en televisión

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Maite Barnetche, telebistan euskaraz aritu zen lehen kazetaria, omendu dute Bidarrain

EITB

Última actualización

Con motivo del 40 aniversario del fallecimiento de la periodista Maite Barnetche, los vecinos de Bidarrai, su localidad natal, han homenajeado a la primera persona que presentó en euskera un programa de televisión. Barnetche fue la encargada de presentar 'Euskal Herria orai eta gero' en la Televisión Pública Francesa desde 1971, y durante dos décadas.

Iparralde Euskera Sociedad

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