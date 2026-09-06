Maite Barnetche, telebistan euskaraz aritu zen lehen kazetaria, omendu dute Bidarrain
40 urte dira Maite Barnetche kazetaria hil zela, eta omenaldia egin diote sorterrian, urteurrena dela eta. 1971an, Frantziako Telebista Publikoan hilabetero 15 minutuko bi saio euskaraz ematen hasi zen: 'Euskal Herria orai eta gero'. 300 saio inguru egin zituen bi hamarkadetan.
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Astelehenean hasiko da errugbi jokalari ohi Federico Martin Arambururen heriotzaren epaiketa
Epaiketan, Loik Le Priol eta Romain Bouvier ultraeskuindarrak eseriko dira akusatuen aulkian, jokalari argentinarra tiroz hiltzea egotzita biak.
Itzali dute Bermeoko San Migel auzoan piztu den sutea
13:45 aldera piztu da sua, eta tarteko, BI-631 errepidea itxi behar izan dute, bi noranzkoetan.
Abuztuaren 27an Bilbon desagertu zen 37 urteko gizon baten bila ari da Ertzaintza
Jakinarazi dutenez, begi marroiak ditu, ile beltza, 171 eta 180 zentimetro arteko altuera eta 71 eta 80 kilo arteko pisua. Gorpuzkera argala dauka.
Ostiraletik desagertuta dagoen 82 urteko gizon baten bila ari dira Bedian
VOST Euskadik herritarren laguntza eskatu du. Hain zuzen ere, galdegin du non dagoen jakinez gero, 112 telefonora deitzeko. 1,65 metroko altuera du, eta gorpuzkera sendoa.
Zorroztasuna, hurbiltasuna eta kalitatezko informazioarekiko konpromisoa, ETBko albistegien denboraldi berriaren ardatzak
Hastear den denboraldi berri honetan ETBko albistegiek euskal gizartearekin eta kalitatezko informazioarekin duten konpromisoari eutsiko diote, ikuspegirik osoena, gako guztiak, zergatien azalpena eta irtenbideak ere mahai gainean jarrita.
36ko altxamendu militarrean hil eta Urbasako Otsaportilloko leizera jaurti zituzten errepublikanoak omendu dituzte
36ko kolpe militarraren ondoren, gutxienez 14 lagunen gorpuak bota zituzten leizera. DNAri esker, 10 identifikatu dituzte. Gaurko omenaldian biktimak gogoratu dituzte eta ahanzturan ez erortzeko eta gorrotoa eta zentzugabekeria berriro ez ezartzeko eskatu dute.
Pedrosa: "Zonalde soziolinguistikoaren arabera, agian erabakiak desberdinak izan beharko lirateke"
Ikasturtea hastear denean, Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuarekin hitz egin du ETBk, Hezkuntza Sailak kurtso berrirako dituen erronkak aztertzeko. Besteak beste, ikasleen gaitasunak hobetzea, segregazioarekin amaitzea eta beroaldiari aurre egiteko neurriak aipatu ditu. Gainera, hizkuntza-proiektuen koordinatzaileak jarriko dituzte zentroetan, Euskararen Institutuak ikuskatuta.
Sute bat itzali dute Izki parke naturaleko mendi inguruan
Sua igande goizean piztu da, 11:30 aldera, mendi inguru batean. Suhiltzaileak eta hainbat basozain aritu dira garrak itzaltzen.
Behin-behinean aske geratu da Eltziegon bikotekidea harrapatzea egotzita atxilotutako emakumea
Harrapaketa larunbat goizean jazo zen, 07:30 aldera. 25 urteko emakumea epailearen esku utzi dute igande eguerdian, beharrezko eginbideak amaitu ostean. Etxeko indarkeriaren esparruan hilketa-saiakera delitua egotzi diote.