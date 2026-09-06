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Maite Barnetche, telebistan euskaraz aritu zen lehen kazetaria, omendu dute Bidarrain

Iragarkia
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18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

40 urte dira Maite Barnetche kazetaria hil zela, eta omenaldia egin diote sorterrian, urteurrena dela eta. 1971an, Frantziako Telebista Publikoan hilabetero 15 minutuko bi saio euskaraz ematen hasi zen: 'Euskal Herria orai eta gero'. 300 saio inguru egin zituen bi hamarkadetan.

Iparralde Euskara Gizartea

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