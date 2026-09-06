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Abuztuaren 27an Bilbon desagertu zen 37 urteko gizon baten bila ari da Ertzaintza

Jakinarazi dutenez, begi marroiak ditu, ile beltza, 171 eta 180 zentimetro arteko altuera eta 71 eta 80 kilo arteko pisua. Gorpuzkera argala dauka.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Abuztuaren 27an Bilbon desagertu zen gizon baten bila ari dira. 37 urte ditu eta Said K. du izena.

Ertzaintzak ez du desagertu zen unean gizon horrek jantzita zeramatzan arropen gaineko informaziorik.

Jakinarazi duten bakarra da begi marroiak, ile beltza eta 171 eta 180 zentimetro arteko altuera daukala, eta argala dela.

Ertzaintzak herritarren laguntza eskatu du, bilaketa lanak errazte aldera.

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