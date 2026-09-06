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Astelehenean hasiko da errugbi jokalari ohi Federico Martin Arambururen heriotzaren epaiketa

Epaiketan, Loik Le Priol eta Romain Bouvier ultraeskuindarrak eseriko dira akusatuen aulkian, jokalari argentinarra tiroz hiltzea egotzita biak.

rugby biarritz

EITB

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Astelehenean, irailaren 7a, hasiko da Parisen Federico Martin Aramburu Biarritz Olimpiqueko errugbi jokalari argentinarraren heriotzaren epaiketa.

Martin Aranburu 2022an tirokatu zuten Parisen, kalean bertan, bi ultraeskuindarrek. Tiroketa Frantziako hiriburuko taberna ezagun baten atarian gertatu zen.

Bi urte baino gehiagoko ikerketaren ondoren, Parisko Fiskaltzak eskatu zuen errugbi jokalari ohiaren heriotza hilketa gisa epaitzea.

Hartara, epaiketan, Loik Le Priol eta Romain Bouvier ultraeskuindarrak eseriko dira akusatuen aulkian, jokalari argentinarra tiroz hiltzea egotzita biak. Le Priol eta Bouvier hilketa gertatu eta egun gutxira atxilotu zituzten; Hungarian lehena, eta Frantzian bigarrena.

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