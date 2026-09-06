10 minutos de silencio en Lekeitio como muestra de apoyo a la familia del joven fallecido en el Día de Gansos

Con motivo del 40 aniversario del fallecimiento de la periodista Maite Barnetche, los vecinos de Bidarrai, su localidad natal, han homenajeado a la primera persona que presentó en euskera un programa de televisión. Barnetche fue la encargada de presentar 'Euskal Herria orai eta gero' en la Televisión Pública Francesa desde 1971, y durante dos décadas.