10 minutos de silencio en Lekeitio como muestra de apoyo a la familia del joven fallecido en el Día de Gansos
La concentración ha sido convocada por el Ayuntamiento y la comisión de fiestas. El joven permanecía viendo la fiesta de los gansos cuando de pronto se sintió indispuesto y cayó desde una altura de dos metros.
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Lekeitio recuerda con una concentración silenciosa al joven fallecido en el Antzar Eguna
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