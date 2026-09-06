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10 minutos de silencio en Lekeitio como muestra de apoyo a la familia del joven fallecido en el Día de Gansos

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 10 minutuko isilunea Lekeition, Antzar Egunean hildako gaztearen familiari babesa adierazteko

EITB

Última actualización

La concentración ha sido convocada por el Ayuntamiento y la comisión de fiestas. El joven permanecía viendo la fiesta de los gansos cuando de pronto se sintió indispuesto y cayó desde una altura de dos metros.

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