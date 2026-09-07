Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 7 de septiembre de 2026:

- Inicio del curso escolar: La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, inaugurará este lunes el curso escolar 2026-2027 de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, que darán comienzo 280 386 alumnos y alumnas, unos 59 200 menos que el anterior.

- Nueva temporada de informativos de EITB: Este lunes, 7 de septiembre, se pone en marcha la nueva temporada de informativos de ETB. Calidad, veracidad, rigor y cercanía continuarán siendo ejes de una oferta informativa referente y líder indiscutible de audiencia.

- Inicio del FesTVal: Hoy se extiende la alfombra naranja del FesTVal, en el Palacio de Congresos de Vitoria-Gasteiz.