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Será noticia: inicio del curso escolar, la nueva temporada de los informativos de EITB y el FesTVal

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.

INSTITUTU GASTEIZ GREBA IKASLEAK EFE
Estudiantes. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: ikasturte hasiera, EITBko informatiboen denbolardi berria eta FesTVal

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 7 de septiembre de 2026:

- Inicio del curso escolarLa consejera de Educación, Begoña Pedrosa, inaugurará este lunes el curso escolar 2026-2027 de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, que darán comienzo 280 386 alumnos y alumnas, unos 59 200 menos que el anterior.

 Nueva temporada de informativos de EITBEste lunes, 7 de septiembre, se pone en marcha la nueva temporada de informativos de ETB.  Calidad, veracidad, rigor y cercanía continuarán siendo ejes de una oferta informativa referente y líder indiscutible de audiencia. 

Inicio del FesTVal: Hoy se extiende la alfombra naranja del FesTVal, en el Palacio de Congresos de Vitoria-Gasteiz.

Titulares de Hoy Educación FesTVal Vitoria 2024 Sociedad

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