Albiste izango dira: ikasturte hasiera, EITBko informatiboen denboraldi berria eta FesTVal
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur astelehena, 2026ko irailaren 7an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Ikasturte hasiera: Hezkuntza sailburu Begoña Pedrosak Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko 2026-2027 ikasturteari emango dio hasiera gaur. Aurten, 280.386 ikasle izango dira aipatu mailatan, aurreko ikasturtean baino 59.200 gutxiago.
- EITBko informatiboen denboraldi hasiera: Kalitatea, egiazkotasuna, zorroztasuna eta hurbiltasuna oinarri, astelehen honetan, irailak 7, jarriko da abian ETBko albistegien denboraldi berria, informazioan erreferente eta audientzian erabateko lider dugun eskaintza sendo batekin.
- FesTValen hasiera: Gaur zabalduko dute FesTValeko alfonbra laranja, Gasteizko Biltzar Jauregian.
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