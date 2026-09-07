LERROBURU NAGUSIAK
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Albiste izango dira: ikasturte hasiera, EITBko informatiboen denboraldi berria eta FesTVal

Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
INSTITUTU GASTEIZ GREBA IKASLEAK EFE
Ikasleak. Argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur astelehena, 2026ko irailaren 7an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Ikasturte hasiera: Hezkuntza sailburu Begoña Pedrosak Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko 2026-2027 ikasturteari emango dio hasiera gaur. Aurten, 280.386 ikasle izango dira aipatu mailatan, aurreko ikasturtean baino 59.200 gutxiago.

EITBko informatiboen denboraldi hasiera: Kalitatea, egiazkotasuna, zorroztasuna eta hurbiltasuna oinarri, astelehen honetan, irailak 7, jarriko da abian ETBko albistegien denboraldi berria, informazioan erreferente eta audientzian erabateko lider dugun eskaintza sendo batekin.

FesTValen hasiera: Gaur zabalduko dute FesTValeko alfonbra laranja, Gasteizko Biltzar Jauregian.

Eguneko Titularrak Hezkuntza FesTVal Gasteiz 2024 Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Maite Barnetche, telebistan euskaraz aritu zen lehen kazetaria, omendu dute Bidarrain

Duela 55 urte entzun zen lehen aldiz kazetari bat euskaraz telebistan. Maite Barnetcheren hitzak izan ziren. Nafarroa Behereko komunikatzailea, Euskal Telebista sortu aurretik, 1971n hasi zen telebistan lanean, France 3 katean. Duela 40 urte zendu zen, oso gazte, eta gaur lagun, familia eta gertukoek omenaldia egin diote euskarazko telebistaren aitzindari honi, bere sorterrian, Bidarrain

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