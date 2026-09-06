PALESTINA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Freedom Flotillako Bilboko kolaboratzaileek Palestina "berriro fokuan" jartzeko eskatu dute

Ontzia asteartera arte egongo da Bilbon. Egun hartan, Vigora abiatuko da, eta, ondoren, Mediterraneoan zehar nabigatuko du, Gazara iristeko asmoz.

PORTUGALETE (BIZKAIA), 05/09/2026.- Colectivos sociales en solidaridad con Palestina dan la bienvenida y acompañan a uno de los barcos que forman la 'Freedom Flotilla' (Flotilla de la Libertad) con destino a Gaza, este sábado en Portugalete (Bizkaia).- EFE/Javier Zorrilla

Freedom Flotillaren itsasontzia Portugaletera iristen. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Freedom Flotillako kolaboratzaileek Palestina "berriro fokuan jartzeko" eskatu dute, 'Askatasunaren Flotillaren' ontzietako bat larunbatetik Bilbon dagoen honetan. Europa iparraldetik bidaiatu ondoren, atzo iritsi zen Euskal Herrira eta laster Gazarako bidea jarraituko du.

Ana Casconek, ordezkari gisa, azaldu du ekimenak "kontzientziazio lana"egin nahi duela, bereziki aktibistak ez direnekin, "Palestina fokuan egon dadin berriro, munduan gertatzen ari den guztiarekin arreta galdu baitu".

Itsasontzia larunbat honetan iritsi zen Bilbora eta Itsasmuseumaren ondoan egongo da, asteartera arte. Orduan, Vigora abiatuko da, eta, ondoren, Mediterraneotik jarraituko du, Gazara bidean.

Casconek adierazi du egun hauetan hainbat jarduera programatu direla itsasontziaren egonaldia dela eta. Asteburuan egin dituztenez, gain, aatelehen honetarako prentsaurrekoa deitu dute 11:00etarako, eta asteartean, abiatu aurretik, ekintzaile talde batek Portugaleteraino lagunduko dio itsasontziari, beste ontzi batean.

Kolaboratzaileak "oso positibotzat" jo du Bilbon jasotako harrera, baina "gehiengo zabalago batengana iristea" gustatuko litzaiekeela ere adierazi du. 

Ehunka lagunek egin zioten ontziari harrera larunbatean, txirrindulari martxa bat ere izan zen, eta ongi-etorri ekitaldian aurreskua, dantza palestinarrak eta Amets Arzalluz bertsolariaren bertsoak ere izan ziren.

Casconek azaldu duenez, "harrera polita" eta "nahiko jendetsua" izan zen.

Halaber, gogoratu du Freedom Flotillak "Gazan eta Palestinan gertatzen ari den genozidioa, okupazioa eta garbiketa etnikoa" salatzea duela helburu.

Palestina Gazako Zerrenda Bilbo Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

20181029154809_maite-barnetche_
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Maite Barnetche, telebistan euskaraz aritu zen lehen kazetaria, omendu dute Bidarrain

Duela 55 urte entzun zen lehen aldiz kazetari bat euskaraz telebistan. Maite Barnetcheren hitzak izan ziren. Nafarroa Behereko komunikatzailea, Euskal Telebista sortu aurretik, 1971n hasi zen telebistan lanean, France 3 katean. Duela 40 urte zendu zen, oso gazte, eta gaur lagun, familia eta gertukoek omenaldia egin diote euskarazko telebistaren aitzindari honi, bere sorterrian, Bidarrain

Gehiago ikusi
Publizitatea
X