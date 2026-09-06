Euskotrenek neguko ordutegia berrezarriko du astelehenean tren eta metro zerbitzuetan
Euskotren Eusko Jaurlaritzako Mugikortasun Jasangarriaren Sailaren mendeko sozietate publikoak neguko ordutegia jarriko du indarrean bere tren eta metro zerbitzuetan astelehenean, irailaren 7an, udako oporraldia amaitu eta ohiko jarduerara pixkanaka itzultzen ari denez.
Ordutegiak eta maiztasunak egokitzea da helburua, batez ere hezkuntza eta lan arrazoiengatiko joan-etorrien beharrei erantzuteko.
Horregatik, Euskotrenek jakinarazi duenez, neguko ordutegiarekin batera, goizeko "puntako orduetan" zerbitzua indartzeko ibiliko diren trenak ere itzuliko dira. Nobedade gisa, Gipuzkoan, Altza-Galtzaraborda ibilbide berria duela gutxi ireki ondoren, larunbat gaueko zerbitzuak hobetuko dira Donostia eta Hendaia artean, eta asteburuan zehar maiztasunak handituko dira Amara (Donostia), Errenteria eta Oiartzunen arteko zerbitzuetan.
Euskotrenek kudeatzen dituen lineak honako hauek dira: E1 Amara/Donostia-Matiko/Bilbo, E2 Hendaia-Lasarte Oria + Amara-Pasaia, E3 Kukullaga/Etxebarri-Lezama, L3 Bilboko metroa (Kukullaga/Etxebarri-Matiko/Bilbo), E4 Matiko/Bilbo-Bermeo eta Sondika-Lutxana anezka.
Euskotrenek trenez edo metroz joan behar duten pertsonei gomendatzen die ordutegiak aldez aurretik kontsultatzea, bai APP ofizialean, bai web orrian. Era berean, gogorarazi du 944 333 333 telefonoan eta Euskotreneko langileak dauden geltokietan ere jaso daitekeela informazioa.
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