HILKETA AZPEITIAN
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Azpeitian taxilari bat hiltzeagatik atxilotutako gizona epailearen esku utzi dute

43 urteko gizonak bere burua entregatu zuen larunbat goizaldean Ondarroako ertzain-etxean, eta poliziaren esku egon da ordutik. Atxilotu zutenean, arma bat zeukan gizasemeak, baina oraindik ez dakite hilketan erabili zuen bera ote zen. 

SAN SEBASTIÁN, 02/09/2026.- Agentes de la ertxaintxa investigan este miércoles una lonja perteneciente a la familia del presunto asesino del taxista que falleció anoche en Azpeitia. EFE/Juan Herrero

Ertzaintzaren auto bat, hilketa gertatu zen tokitik gertu. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Azpeitian (Gipuzkoa) taxi gidari bat hiltzea egotzita atxilotutako gizona epailearen aurrera eraman dute gaur, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

43 urteko gizasemea bere kabuz agertu zen larunbatean Ondarroako (Bizkaia) ertzain-etxean. Atxilotu zutenean, gizonak arma bat zeraman soinean, baina ez dute jakinarazi hilketan erabilikoa ote den.

Hilketa asteartean jazo zen, 20:15 aldera eta Azpeitiko Artzubia etorbidean. Biktimak, 31 urteko taxi gidariak, hainbat tiro jaso zituen, eta zaurien larritasunaren ondorioz, bertan hil zen. Erasotzaileak ihes egin zuen.

Gerora jakin denez, atxilotutakoak aurrekariak ditu droga trafikoarengatik

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