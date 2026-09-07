Azpeitian taxilari bat hiltzeagatik atxilotutako gizona epailearen esku utzi dute
43 urteko gizonak bere burua entregatu zuen larunbat goizaldean Ondarroako ertzain-etxean, eta poliziaren esku egon da ordutik. Atxilotu zutenean, arma bat zeukan gizasemeak, baina oraindik ez dakite hilketan erabili zuen bera ote zen.
Azpeitian (Gipuzkoa) taxi gidari bat hiltzea egotzita atxilotutako gizona epailearen aurrera eraman dute gaur, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
43 urteko gizasemea bere kabuz agertu zen larunbatean Ondarroako (Bizkaia) ertzain-etxean. Atxilotu zutenean, gizonak arma bat zeraman soinean, baina ez dute jakinarazi hilketan erabilikoa ote den.
Hilketa asteartean jazo zen, 20:15 aldera eta Azpeitiko Artzubia etorbidean. Biktimak, 31 urteko taxi gidariak, hainbat tiro jaso zituen, eta zaurien larritasunaren ondorioz, bertan hil zen. Erasotzaileak ihes egin zuen.
Gerora jakin denez, atxilotutakoak aurrekariak ditu droga trafikoarengatik.
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