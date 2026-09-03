Hilketa Azpeitian
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Azpeitiko saltokien kamerek grabatutako irudiak aztertzen ari da Ertzaintza, ustezko hiltzailearen bila

Ertzaintzak herriko hainbat saltokiri kamerek grabatutako irudiak eskatu dizkie, 30 urteko taxilariaren hilketaren ustezko egilea aurkitzeko helburuz.

La Ertzaintza busca al asesino del taxista a través de las cámaras de comercios de Azpeitia

Ertzainak, Azpeitian, miaketak egiten. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

30 urteko taxilariaren ustezko hiltzailearen bila jarraitzen dute ostegun honetan Azpeitian. Horretarako, Ertzaintzak herriko hainbat saltokiri kamerek grabatutako kaleko irudiak eskatu dizkie, ustezko hiltzailea non dagoen jakiteko.

Susmagarriaren etxebizitza miatu dute

Ertzaintzak susmagarriaren etxebizitza eta beste bi higiezin miatu zituen asteazkenean, gertakarien ostean ibilgailu batean ihes egin zuen susmagarria aurkitzeko operatibo baten barruan.

Operazioa Azpeitiko Landeta auzoan zabaldu zen, eta Ertzaintzaren hainbat patruilak parte hartu zuten. Guztira, sei patruilek egin zuten operazioa, Ertzaintzako eta Udaltzaingoko agenteekin, industrialdearen inguruan.
  
Hainbat agente susmagarriaren etxera sartu ziren, pabiloi horien ondoan dagoen etxebizitza-eraikin batera, eta etxea miatu zuten, ikerketako iturrien arabera.

Arratsaldeko hirurak baino lehen, agenteek susmagarriaren etxetik alde egin zuten, eta, miaketaz gain, herriko beste etxebizitza bat arakatu zuten, gutxienez.

Nola gertatu da hilketa?

Gertaera astearte arratsaldean izan zen, Azpeitian (Gipuzkoa). Gizon bat hil zuten, su-armaz tiro eginda. Ertzaintzak ikerketa abiatu zuen gertatutakoa argitzeko, eta oraindik ere ikertzen ari dira.

Lekukoen arabera, susmagarriak biktimaren autoa jo zuen, eta ibilgailutik jaitsi zenean, tiroka hasi zitzaion. Gero, auto gris batean ihes egin zuen. Biktima 30 urteko gazte bat da, lanbidez taxista, eta herrian oso ezaguna da DJ gisa egindako lanagatik.

Azpeitiarrak, shock egoeran 30 urteko taxilariaren hilketaren ostean
Azpeitia Ertzaintza Erailketak Gizartea

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