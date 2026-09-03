Azpeitiko saltokien kamerek grabatutako irudiak aztertzen ari da Ertzaintza, ustezko hiltzailearen bila
Ertzaintzak herriko hainbat saltokiri kamerek grabatutako irudiak eskatu dizkie, 30 urteko taxilariaren hilketaren ustezko egilea aurkitzeko helburuz.
30 urteko taxilariaren ustezko hiltzailearen bila jarraitzen dute ostegun honetan Azpeitian. Horretarako, Ertzaintzak herriko hainbat saltokiri kamerek grabatutako kaleko irudiak eskatu dizkie, ustezko hiltzailea non dagoen jakiteko.
Susmagarriaren etxebizitza miatu dute
Ertzaintzak susmagarriaren etxebizitza eta beste bi higiezin miatu zituen asteazkenean, gertakarien ostean ibilgailu batean ihes egin zuen susmagarria aurkitzeko operatibo baten barruan.
Operazioa Azpeitiko Landeta auzoan zabaldu zen, eta Ertzaintzaren hainbat patruilak parte hartu zuten. Guztira, sei patruilek egin zuten operazioa, Ertzaintzako eta Udaltzaingoko agenteekin, industrialdearen inguruan.
Hainbat agente susmagarriaren etxera sartu ziren, pabiloi horien ondoan dagoen etxebizitza-eraikin batera, eta etxea miatu zuten, ikerketako iturrien arabera.
Arratsaldeko hirurak baino lehen, agenteek susmagarriaren etxetik alde egin zuten, eta, miaketaz gain, herriko beste etxebizitza bat arakatu zuten, gutxienez.
Nola gertatu da hilketa?
Gertaera astearte arratsaldean izan zen, Azpeitian (Gipuzkoa). Gizon bat hil zuten, su-armaz tiro eginda. Ertzaintzak ikerketa abiatu zuen gertatutakoa argitzeko, eta oraindik ere ikertzen ari dira.
Lekukoen arabera, susmagarriak biktimaren autoa jo zuen, eta ibilgailutik jaitsi zenean, tiroka hasi zitzaion. Gero, auto gris batean ihes egin zuen. Biktima 30 urteko gazte bat da, lanbidez taxista, eta herrian oso ezaguna da DJ gisa egindako lanagatik.
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Azpeitiko taxilariaren ustezko hiltzailearen bila ari da Ertzaintza, hainbat miaketa eta kontrolekin
Poliziak dispositibo zabala abiatu du Azpeitian eta inguruetan. Gizonaren autoa eta etxebizitza hainbat aldiz miatu ditu, baita Azpeitiako beste eraikin bat eta Azkoitiako etxebizitza bat ere. Ikerketarako baliagarriak izan daitezkeen datuak eta ingurukoen testigantzak jasotzen jarraitzen du.
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