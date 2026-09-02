INDUSKETA ARKEOLOGIKOA
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Begoñako Basilikan 3D eskaneatzea eta georradar bidezko azterketa hasi dituzte, indusketa arkeologikoa hasi aurretik

Esku-hartze arkeologikoa Begoña/Vecunia proiektuaren barruan kokatzen da, eta urriaren 13an hasiko da. Iraganera begiratzea du helburu, Bilborako eta Bizkairako esanguratsua den enklabe baten historia hobeto ezagutzeko.
Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Begoñako Basilika (Bilbo)  indusketa arkeologikorako prestatzen ari da. Urriaren 13an ekingo dio lanari Bizkaiko Foru Aldundiak (BFA), Begoña/Vecunia proiektuaren barruan, eta Bilboko eta Bizkaiko memoria erlijioso, sozial eta kulturalarekin lotura handia duen leku honen historian sakontzea ahalbidetuko du.

Egunotan, Ondare Babesa taldeak, Bizkaiko Foru Aldundiko Ondare Saileko langile teknikoekin batera, eraikina dokumentatzeko, haren lurpea aztertzeko eta indusketak iraun bitartean haren bilakaera kontrolatzeko sistemak prestatzeko aurretiazko hainbat lan egiten dihardu.

Egiten ari diren jardueren artean daude 3D eskaneatzea, erreferentzia-puntu finkoak jartzea, georradar bidezko azterketa eta sentsore-sistema bat instalatzea. Jarduera horiei esker, indusketari informazio eta berme gehiagorekin aurre egin ahal izango zaio, eta eraikinaren etengabeko jarraipena egin ahal izango da.

Basilikaren barrualdearen 3D eskaneatzea

Sistema horri esker, eraikinaren hiru dimentsioko irudi oso zehatza lor daiteke, eta zoruak, paretak, pilareak, gangak, sabaiak eta beste elementu batzuk erregistra daitezke arkeologia-lanak hasi aurretik.

Irudi digitala oinarri izango da indusketan egiten diren aurkikuntzak dokumentatzeko, lan-espazioak hobeto antolatzeko eta beharrezko babesak basilikaren benetako egiturara egokitzeko.

Erreferentzia-puntu finkoak

Basilikaren barruan erreferentzia-puntu finkoak jartzen ari dira. Horiei esker, indusketaren faseetan neurketa zehatzak egin ahal izango dira eta ager daitezkeen hondarrak edo egiturak behar bezala kokatu ahal izango dira.

Georradar bidezko azterketa

Georradar bidezko azterketa bat egiten ari da tenpluaren barruko azalera erabilgarri osoan eta kanpoaldeko zati batean. Teknika horri esker, lurpea esploratu daiteke zangarik ireki gabe eta zoladura altxatu gabe, eta lurzoruaren azpian egon daitezkeen aldaketak hauteman daitezke, egiturak, baoak edo beste elementu batzuk daudela adierazi ditzaketenak.

Georradarrak basilikaren azpian kontserba daitekeenaren lehen irudia eskainiko du, hala nola, ehorzketenak, hormenak edo interes arkeologikoko bestelako egiturenak. Informazio horrek indusketa-eremuak definitzen eta lanak berme handiagoarekin planifikatzen lagunduko du.

Sentsore-sistema

Basilikako hainbat puntutan instalatutako sentsore-sistemari esker, eraikinaren elementu sentikorretan izan daitezkeen mugimenduak edo aldaketak kontrolatu ahal izango dira, hala nola hormetan eta gangetan.

Sentsoreek etengabe hartuko dituzte datuak, eta egituraren bilakaera denbora errealean jarraitzeko aukera emango dute. Hala, talde teknikoak arreta behar duen edozein aldaketa detektatu ahal izango du, eta basilikak lanek aurrera egin ahala nola erantzuten duen egiaztatu ahal izango du.

Esku-hartze horrekin, Bizkaiko Foru Aldundiak, Begoñako Basilikarekin sinatutako hitzarmenaren bidez, beste urrats bat eman du lurraldeko ondare historikoa ikertzeko, kontserbatzeko eta herritarren artean zabaltzeko konpromisoan.

Bilbo Bizkaiko Foru Aldundia Gizartea

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