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Joan den ostiraletik Barakaldon falta zen gizona aurkitu dute

Auzokide batek aurkitu du bere etxeko garajera oinez sartzeko eskaileretan. Biktimak akidura sintomak zituen.

EITB

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Ostiraletik falta zen 77 urteko gizonezkoa gaur arratsaldean aurkitu dute Barakaldoko bere etxeko garajera oinez joateko eskaileretan, akidura- eta desorientazio-sintomekin, baina bizirik.

16:15ean aurkitu dute, oinezkoentzako ate batetik bere etxebizitzako garaje komunitariora sartzera zihoan bizilagun batek lurrean etzanda zegoen gizon bat aurkitu duenean.

Iturrien arabera, bizilagunek ez dute sarbide hori sarritan erabiltzen, igogailua baitute.

Larrialdi Zerbitzuei aurkikuntzaren berri eman ondoren, osasun-baliabide bat bertaratu da eta biktima artatu du, ostiralean desagertutako gizona zela egiaztatuta. Ondoren, biktima ospitalera eraman dute.

Desagertutako Pertsonak Barakaldo Gizartea

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