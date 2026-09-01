IKASTURTE BERRIA
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Abiatu da ikasturtea Ipar Euskal Herrian, berritasun batekin: telefono mugikorrak, debekatuta

Iragarkia
IPARRALDEA IKASTURTEA GAZTEAK
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Ipar Euskal Herriko 50.000 ikasle inguruk gaur izan dute lehen eskola eguna. Aurten, berritasun nagusi bat izango dute zentro guztietan: telefono mugikorrak erabiltzea debekatuta dago eskola orduetan. Frantziako Gobernuak uztailean onartu zuen legea, eta gaur hasi dira aplikatzen. 

Eguneko Titularrak Iparralde Lapurdi Zuberoa Nafarroa Beherea Hezkuntza Gizartea

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