Eusko Jaurlaritza abeltzainekin bilduko da berriro astearte honetan, lehortearen eragina aztertzeko
Nekazaritza elkarteek eta sindikatuek, besteak beste, EAE lehorte-eremu izendatzea nahi dute, eta neurri bereziak hartzea. Bilera 16:00etan izango da, Eusko Jaurlaritzaren Gasteizko egoitza nagusian.
Bazka Mahaia bigarrengoz bilduko da astearte honetan. Eusko Jaurlaritzak eta abeltzainek berriro mahai gainean aztergai izango dituzte lehorteari aurre egiteko neurriak.
Oraingo honetan, giroa oso gaiztotuta dagoela eta protesta giroan elkartuko dira bi aldeak. Izan ere, Amaia Barredo Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak joan den astean egindako iragarpenak baserritarren haserrea eragin du: Diario Vasco egunkarian egindako elkarrizketan, hark jakinarazi zuen Jaurlaritzak ez duela bazka erosketa bateratua sustatuko, datozen hilabetetarako nahikoa elikagai badutela tokiko hornitzaileek. Horrekin batera esan zuen 4.000 ustiategi ingururi helarazi diotela, abereen elikagaien prezioen eta neurrien inguruko informazioa.
Azken egunotan, ENBA, EHNE eta UAGA nekazaritza-sindikatuek gogor kritikatu dute Gasteizko gobernuaren jarrera, eta "lehorte historikoari" aurreko egiteko berehalako neurriak eskatu dituzte. Barredo sailburuaren dimisioa ere eskatu zuen UAGAk, "jarrera arduragabea" duela iritzita.
Ataca elkarteak ere —Trebiñu eta Arabako nekazari eta abeltzain elkartea— bere egonezina azaltzeko, traktoreak kalera ateratzeko deia egin zuen joan den astean, eta erantzun zabala izan zuen Gasteizen egindako protestak. Euskal Autonomia Erkidegoa lehorte-eremu izendatzea eta abereen elikadura bermatzeko bideak aktibatzea nahi dute.
Uztailaren amaieran, Nekazaritza eta Klima Aldaketaren Mahaia deitu zuen Eusko Jaurlaritzak. Aldundiek, askotariko nekazaritza elkarteek eta tokiko erakundeek osatzen duten lantaldea da, eta tenperatura altuek eta lehorteak abeltzaintzan eta nekazaritzan eragiten ari diren ondorioak aztertu zituzten.
Hitzordu hartan, bi erabaki hartu zituzten: Bazka Mahaia deitzea, erosketa bateratuak egiteko aukerak aztertzeko, eta Uraren Mahaia biltzeko eguna ere ezartzea.
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