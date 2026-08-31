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Asteartean jarriko da indarrean dieselaren 20 zentimoko beherapena

Orain arte litroko 10 zentimo merkatzen zen. Erregaiaren garestitzeari aurre egitea da neurriaren helburua, uztailean % 15,7koa izan baita.

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Gasolindegia. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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Automobilgintzako gasolioak 20 zentimoko beherapena izango du litroko hidrokarburoen zergan irailaren 1etik, asteartetik, aurrera, abuztuan izan duenaren bikoitza (10 zentimo litroko), erregaia uztailean % 15,7 garestitu ondoren.

Gasolinari aplikatzen zaion beherapena, berriz, 10 zentimotik 5 zentimora jaitsiko da irailean, Ekialde Hurbileko gatazkaren ondorioei erantzuteko planean aurreikusita zegoen moduan.

Ekainaren amaieran onartutako Errege Lege Dekretuak martxotik indarrean zeuden erregaientzako laguntza fiskalak moldatu zituen. Horrela, BEZa % 21eko tasa orokorrera itzuli zen, eta hobariak hidrokarburoen zergara mugatu ziren, deskontu beherakorrarekin (15 zentimo litroko uztailean, 10 zentimo abuztuan eta 5 zentimo irailean).

Dekretuak berak aurreikusten du laguntza neurriak pixkanaka kentzeko prozesua eten egin zitekeela erregaien prezioa asko igotzen bazen, eta, horretarako, babes-klausula bat arautu zuen.

Klausula horren arabera, gasolinaren edo gasolioaren kontsumoko prezioen indizea (KPI) % 15etik gorakoa bazen ekainean, abuztuan 20 zentimoko deskontua aktibatuko litzateke, eta garestitze hori uztailean gertatuz gero, irailean aplikatuko litzateke.

Ekainean, gasolinaren eta gasolioaren inflazioa % 15eko muga horren azpitik geratu zen, eta, beraz, deskontua pixkanaka kendu egin zen, baina uztailean diesela % 15,7 garestitu zenez, klausula automatikoki aktibatu zen.

Horrela, irailaren 1etik aurrera, dieselaren hidrokarburoen zerga litroko 20 zentimo murriztuko da, eta gasolinaren deskontua litroko 5 zentimo baino ez da izango, erregai hori % 7,3 garestitu baitzen uztailean, klausulak aurreikusten duen % 15eko langatik urrun.

Laguntza neurri horiek irailaren amaierara arte soilik aplikatzea aurreikusten du Espainiako Gobernuaren planak, baina Gobernuak ziurtatu du "minutuz minutu" ari dela jarraitzen "Irango gatazka Espainiako ekonomian duen eragina".

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