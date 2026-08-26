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Greban dauden teknikariek "ekintza" gehiago iragarri dituzte patronalak bere eskaerei erantzuten ez badie

Iragarkia
Concentración de técnicos de eventos en huelga, en Bilbao EUROPA PRESS 26/8/2026
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko ikuskizun eta ekitaldien sektoreko ehunka langilek lanuzteen jarraipen handia egin dute asteazken honetan Bilboko Aste Nagusian, eta ohartarazi dute ekintza berriak egingo dituztela patronalak ez badie jaramonik egiten euren aldarrikapenei. Elkarretaratzea egin dute Arriaga Antzokiko plazan, Teknikariok, ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA eta CNT sindikatuek deituta. Bi urte eta erdi baino gehiago daramate lehen hitzarmena negoziatu nahian.

Grebak Bilboko Aste Nagusia 2026 Bilbo Ekonomia

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