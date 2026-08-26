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El personal técnico en huelga anuncia nuevas "acciones" si la patronal no responde a sus demandas

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Concentración de técnicos de eventos en huelga, en Bilbao EUROPA PRESS 26/8/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Greban dauden teknikariek "ekintza" gehiago iragarri dituzte patronalak bere eskaerei erantzuten ez badie

EITB

Última actualización

Centenares de trabajadores del sector de espectáculos y eventos de Euskadi, en huelga este miércoles en plena Aste Nagusia de Bilbao, han celebrado el alto seguimiento de los paros, y han advertido que llevarán a cabo nuevas acciones si la patronal no atiende a sus reivindicaciones. Se han concentrado en la plaza del teatro Arriaga, convocados por los sindicatos Teknikariok, ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA y CNT, que negocian el primer convenio, bloqueado desde hace ya más de dos años y medio.

Huelgas Aste Nagusia Bilbao 2026 Bilbao Economía

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