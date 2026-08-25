Osakidetza estima que el nuevo centro de salud de Arrigorriaga abrirá sus puertas en 2030

El nuevo centro de salud de Arrigorriaga comenzará sus obras en el primer trimestre de 2028 y se prevé su apertura a principios de 2030. Este proyecto sustituirá al actual ambulatorio de Urgoiti Pasealekua para solucionar la falta de espacio y ampliar la capacidad asistencial de la localidad.

Según ha señalado Osakidetza a través de una nota, para su ejecución, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco invertirá 6,3 millones de euros en un proyecto cuyas obras ya han entrado en fase de licitación y contratación. Desde Osakidetza destacan que el nuevo edificio no solo acabará con los problemas de espacio actuales, sino que adaptará todas sus instalaciones a las necesidades de la medicina del futuro.

El edificio se levantará en una parcela situada en la misma calle de Urgoiti Pasealekua, concretamente en el extremo sur del parque Teodosia Ortega y muy próximo al centro médico actual. Este terreno cuenta con una superficie de 1564 metros cuadrados y Osakidetza ha señalado que el centro multiplicará su capacidad asistencial mediante un diseño moderno, alta tecnología y servicios completamente nuevos:

Contará en el área de medicina familiar con 6 consultas médicas, 6 de enfermería, 4 consultas MIR/EIR, consulta de enfermería comunitaria, consulta EPA, 2 sala de extracciones, sala de urgencias, sala de pruebas funcionales y gimnasio.

También dispondrá de un área materno-infantil, con 2 consultas de pediatría, 2 de enfermería y 2 de matrona, así como un área de fisioterapia, con una consulta.