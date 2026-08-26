La firma de hipotecas en repunta un 9,7 % en la CAV y un 12,5 % en Navarra

La firma de hipotecas sobre viviendas en la CAV creció un 9,7 % en junio en comparación con el mismo mes del año anterior y subió un 12,5 % en Navarra.

Según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la CAV se registraron en junio 2225 hipotecas, un aumento que cambia la tendencia negativa de mayo, cuando cayeron un 10,5 %. El importe medio de las hipotecas para comprar una vivienda fue de de 175 637 euros.

Del total de hipotecas constituidas sobre viviendas en junio, 1154 se firmaron en Bizkaia, 773 en Gipuzkoa y 298 en Álava.

En Navarra, se firmaron en junio 514 hipotecas para comprar vivienda, con un importe medio de 157 625 euros. Si bien la firma de hipotecas ha aumentado en su tasa interanual, respecto al mes anterior, la tasa de variación mensual ha disminuido un 26,3 %.

Navarra fue la sexta comunidad con una mayor subida, por encima de la media estatal, del 10,8 %, y la CAV fue en junio la séptima autonomía con una mayor subida de este tipo de hipotecas, quedando, eso sí, por debajo de la media estatatal.

A nivel estatal, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 10,8 % en junio respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 45 907 préstamos, su mayor cifra en un mes de junio desde 2010, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El importe medio fue de 178 365 euros. El mayor incremento se produjo en Canarias (31,4 %) y en Castilla-La Mancha (23,2 %), mientras que en Baleares fue donde se registró el descenso más acusado (-10,4 %).