Hipoteken sinadurak % 9,7 egin du gora EAEn eta % 12,5 Nafarroan
EAEn etxebizitza erosteko 2.225 hipoteka erregistratu ziren ekainean, eta 514 Nafarroan. Nafarroa igoera handiena izan zuen seigarren erkidegoa izan zen, Estatuko batez bestekoaren (% 10,8) gainetik, eta EAE zazpigarren.
EAEko etxebizitzen hipoteka kopurua % 9,7 hazi zen ekainean, aurreko urteko hilabete beraren aldean, eta % 12,5 igo zen Nafarroan.
Espainiako Estatistika Institutuak (INE) asteazken honetan zabaldutako datuen arabera, EAEn 2.225 hipoteka erregistratu ziren ekainean, maiatzeko joera negatiboa aldatuz, orduan % 10,5 jaitsi baitziren. Etxebizitza bat erosteko hipoteken batez besteko zenbatekoa 175.637 eurokoa izan zen.
Etxebizitza erosteko hipoteka guztietatik 1.154 Bizkaian sinatu ziren, 773 Gipuzkoan eta 298 Araban.
Nafarroan, etxebizitza erosteko 514 hipoteka sinatu ziren ekainean, 157.625 euroko batez besteko zenbatekoarekin. Iazko hil berarekin konparatuta, hipoteken sinadurak urte arteko tasan gora egin badu ere, aurreko hilabetetik % 26,3 jaitsi da hipoteka kopurua.
Ekainean, Nafarroa igoera handiena izan zuen seigarren erkidegoa izan zen, Estatuko batez bestekoaren (% 10,8) gainetik, eta EAE zazpigarren, bate bestko horren azpitik.
Estatu mailan, etxebizitzen gainean eratutako hipoteken kopurua % 10,8 igo zen ekainean 2025eko hilabete beraren aldean, eta 45.907 mailegu sinatu ziren; 2010etik ekain batean izan den kopururik altuena, INEren datuen arabera. Espainiar estatuan, hipoteken batez besteko zenbatekoa 178.365 eurokoa izan zen ekainea. Hazkunderik handiena Kanarietan (% 31,4) eta Gaztela-Mantxan (% 23,2) izan zen; Balear Uharteetan, berriz, beherakada nabarmenena izan zen (-% 10,4).
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