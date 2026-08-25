Arrigorriagako osasun-zentro berria 2030ean irekitzea aurreikusten du Osakidetzak
Gauzak ondo bidean, lanak 2028ko lehen hiruhilekoan hasiko dira, egungo zentrotik gertu dagoen lursail batean. Asmoa da espazio-gabeziak konpontzea eta zerbitzu berriak eskaintzea. Laguntza gaitasuna handituko du familia medikuntza, ama-haurrak eta fisioterapia arloak biltzen dituzten instalazio modernoekin.
Arrigorriagako osasun zentro berria eraikitzeko lanak 2028ko lehen hiruhilekoan hastea aurreikusten du Osakidetzak, eta 2030ean martxan jartzea. Proiektu berri honek Urgoiti pasealekuko egungo eraikina ordezkatuko du; horri esker, espazio arazoak konpontzeaz gain, instalazio guztiak etorkizuneko medikuntzaren beharretara egokituko dira.
Osakidetzak ohar baten bidez adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 6,3 milioi euro inbertituko ditu proiektu honetan, eta dagoeneko lizitazio eta kontratazio fasean dagoela nabarmendu du.
Zentro berria Urgoiti pasealekuan bertan dagoen lursail batean eraikiko da, zehazki Teodosia Ortega parkearen hegoaldeko izkina batean, gaur egungo osasun zentrotik oso gertu. Lursail horrek 1.564 metro koadroko azalera du eta, Osakidetzaren arabera, zentroak asistentzia-ahalmena biderkatuko du, diseinu modernoari, goi-teknologiari eta zerbitzu erabat berriei esker.
Azpiegitura berriak honako eremu eta zerbitzu hauek integratuko ditu:
Familia-medikuntzako eremuan, 6 mediku-kontsulta, erizaintzako beste 6 kontsulta, BAME egoiliarrentzako 4 kontsulta, erizaintza komunitarioko kontsulta bat, EAP (Erizaintza Praktika Aurreratua) kontsulta bat, odola ateratzeko 2 gela, larrialdi-gela bat, proba funtzionaletarako gela bat eta gimnasioa egongo dira.
Horrez gain, ama-haurren eremua ere izango du; bertan, pediatriako 2 kontsulta, erizaintzako beste 2 eta emaginen 2 kontsulta egongo dira. Azkenik, fisioterapia-eremu bat ere egongo da, kontsulta batekin.
Zure interesekoa izan daiteke
Euskadiko pentsioen batez besteko zenbatekoa % 4,1 hazi da, eta 1.648 eurotik gorakoa da orain
Pentsio-modalitate ohikoenak honako hauek izan dira: erretirokoak (398.600 pentsio eta 1.909,25 euro batez beste), alarguntzakoak (132.270 eta 1.170,41 euro) eta ezintasun iraunkorrekoak (43.031 eta 1.590,25 euro).
Zubietako erraustegiko langileek osasun bermeak eskatu dituzte bederatzi langile intoxikatu ostean
Langileek garbitzaileen egungo akordioa ordezkatuko duen lan-esparru espezifiko bat eskatzen dute, eta erraustegiko azpiegituren segurtasun-falta salatzen dute
UAGAk Barredo sailburuaren dimisioa eskatu du bazkaren aferaz egindako adierazpenengatik
Nekazarien elkarteak Jaurlaritzaren "immobilismoa" salatu du, eta "sektoretik urrundu izana". Bestalde, ENHE sindikatuak lehorte egoera izendatzea eta "ezohiko laguntzak" eskatu ditu jasandako kaltea konpentsatzeko.
Euriborra % 3tik gora dago 2024ko irailetik lehen aldiz, eta hipotekadunen gaineko presioa handitu du
Adierazleak 2026an izan duen goranzko joera sendotu du, baina adituek gogorarazi dute eguneko datua dela, ez hileko batez bestekoa, hau da, hipoteka gehienak berrikusteko benetan erabiltzen den indizea.
Zubietako erraustegiko langileek salatu dutenez, enpresak "negozioa segurtasunaren aurretik jartzen du"
Abuztuaren 19an sute bat izan zen Ekobalen, eta bederatzi langile intoxikatu ziren beharrezko babes ekipamendurik gabe aritu zirelako sua itzaltzeko lanetan.
Grebarako aukera aztertzen ari dira garraiolariak, gasolioaren prezioaren ondorioz
Hileko gastua 2.000 euro inguru igo zaie otsailetik hona, eta garraiolari batzuek momentuz kamioiak aparkatzea erabaki dute. HIRU sindikatuko kamioilariek, berriz, lanuzteak egiteko aukera eztabaidatuko dute asanbladan, eta erabaki bateratua hartuko dute bertan.
Apartamentu turistikoetako gaualdiak % 23,3 igo dira uztailean EAEn, eta sarrerak % 9,7
Landa-ostatuen kasuan, sarrerak % 2,8 handitu dira eta gaualdiak % 5,6 jaitsi, 2025eko hilabete bereko datuekin alderatuta.
Amaia Barredo: "Eusko Jaurlaritza lanean ari da abeltzainekin hartutako epeak eta konpromisoak betetzeko"
Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak aurreratu duenez, Jaurlaritzak "irailaren hasieran" abeltzaintza-sektorearen esku jarriko ditu lehengai batzuk batera erosteko bideak, lehorteak eragindako belar eskasia dela eta. Radio Euskadin ostiral honetan egindako elkarrizketa batean Barredok esan duenez, Bazka Mahaia oraindik deituta ez badago ere, ez da atzerapenak egongo: "Administrazioa ez dago bileraren zain erosketa bateratua prestatzeko".
Abeltzainak haserre, Bazka Mahaia irailera atzeratu duelako Jaurlaritzak
Eusko Jaurlaritzak bazkaren beharrei buruz egindako inkestan 435 ustiategiren erantzunak jaso ditu eta horiekin hartuko ditu erosketa bateratuaren kopuruari eta hornitzaileei buruzko erabakiak. UAGAk eta ENHEk lan egiteko modu eraginkorragoak eskatu dituzte. Hala ere, guztiak ados daude, etorkizunera begira bazkari buruzko plangintza bat behar dela esatean.