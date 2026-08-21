TURISMOA
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Apartamentu turistikoetako gaualdiak % 23,3 igo dira uztailean EAEn, eta sarrerak % 9,7

Landa-ostatuen kasuan, sarrerak % 2,8 handitu dira eta gaualdiak % 5,6 jaitsi, 2025eko hilabete bereko datuekin alderatuta.

ETXEBIZITZA TURISTIKOAK DONOSTIA PISO TURISTICO SAN SEBASTIAN

Erabilera turistikorako etxebizitza bat Donostian. Artxiboko argazkia: EITB

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sarrerak % 9,7 eta gaualdiak % 23,3 ugaritu dira uztailean Euskal Autonomia Erkidegoko apartamentu turistikoetan, iazko epe bereko datuekin alderatuta, Eustat Euskal Estatistika Institutuak ostiral honetan zabaldutako datuen arabera. Landa-ostatuen kasuan, berriz, sarrerak % 2,8 handitu dira, eta gaualdiak, berriz, % 5,6 jaitsi.

Apartamentu turistikoak

EAEko apartamentu turistikoetan ostatu hartu duten bidaiarien kopurua % 9,7 hazi da iazko uztaileko datuekin alderatuta, 38.875 izan baitira, eta 120.401 gaualdi zenbatu dira, iazko hilabete berean baino % 23,3 gehiago. 

Bidaiarien % 57,4 atzerritarrak izan dira, eta gaualdien % 55,5 horiek egin dituzte.

Eustatek apartamentu turistiko esaten dio bloke edo multzo gisa kudeatzen duen enpresa-unitate baten ardurapean eskaintzen den ostatu-unitate bakoitzari.

Batez besteko egonaldia 3,10 egunekoa izan da aurtengo uztailean, iazko hilabete berean 2,75 egunekoa izan bazen ere. 

Landa-ostatuak

Euskadiko landa-ostatuen kasuan, sarrera datuak iazko uztailekoen antzekoak izan dira: 24.304 bidaiari, % 2,8 gehiago (% 62,5 Espainiako Estatukoak). 

Gaualdien kasuan, 71.815 izan dira uztailean, iaz baino % 5,6 gutxiago, eta horien % 61,1 Espainiako Estatuko bisitariek kontratatu dituzte.  

Batez besteko egonaldia 2,95 egunekoa izan da, baina 3,22 egunekoa izan zen iaz. 

Euskadi Turismo Eustat Ekonomia Euskal Autonomia Erkidegoa

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Amaia Barredo: "Eusko Jaurlaritza lanean ari da abeltzainekin hartutako epeak eta konpromisoak betetzeko"

Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak aurreratu duenez, Jaurlaritzak "irailaren hasierarako" abeltzaintza-sektorearen esku jarriko ditu lehengai batzuk batera erosteko bideak, lehorteak eragindako belar eskasia dela eta. Radio Euskadin ostiral honetan egindako elkarrizketa batean, Barredok azaldu du Bazka Mahaia oraindik deituta ez dagoen arren, horrek ez duela esan nahi atzerapenak egongo direnik: "Administrazioa ez dago bileraren zain erosketa bateratua prestatzeko".

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