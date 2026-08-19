Mingain urdin kasu bat atzeman dute Barrundiako artalde batean
Gaitzaren aurka txertatutako 200 ardi baino gehiagoko artalde bateko animaliak eman du positibo mingain urdinaren 3. serotipoan.
3 serotipoko mingain urdinaren gaitzaren kasu bat atzeman dute Barrundiako artalde batean (Araba), eta Arabako Foru Aldundiak Albaitaritzako Osasun Alertako Sareari jakinarazi dio, Foru Aldundiak berak asteazken honetan baieztatu duenez. Gaitzaren aurka txertatutako 200 ardi baino gehiagoko artalde bateko animaliak eman du positibo, baina tratamenduari ondo ari zaio erantzuten.
Lehen susmoak uztailaren amaieran piztu ziren, eta pasa den abuztuaren 14an Algeteko Albaitaritzako Laborategi Nagusiak, hots, gaixotasun horretan erreferentea den Espainiako laborategiak baieztatu zuen.
Testuinguru horretan, Arabako Foru Aldundiak abereak txertatzeko gomendioa gogorarazi die abeltzainei. Mingain urdina gaixotasun biriko ez kutsakorra da. Batez ere ardiei eragiten die, baina baita behiei edo ahuntzei ere, eta eltxoek transmititzen dute.
Hain justu, abuztuaren 13an, Arabako Foru Aldundiak abereak txertatzeko gomendio egin zien abeltzainei, Nafarroan eta Errioxan ere kasuak atzeman ostean.
Beraz, Euskal Herrian baieztatutako bigarren kasua da. Aurretik, Orbaizetan (Nafarroa) beste ardi batek eman du positibo, 367ko artalde batean.
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