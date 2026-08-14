BIZITEGI-MERKATUA
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Sopela eta Urduliz bizitegi-merkatuko gune tentsionatu izendatu ditu Eusko Jaurlaritzak

Bizkaiko bi udalerriek urtarrilean eta otsailean eskatu zuten izendapena, eta hiru urteko hasierako indarraldia izango du, luzatzeko aukerarekin.

 

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda Sailak Sopela eta Urduliz bizitegi-merkatuko gune tentsionatu izendatu ditu. Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak ostiral honetan sinatutako bi aginduren bidez onartu du izendapena.

Bi udalek urtarrilaren 8an eta otsailaren 9an, hurrenez hurren, eskatu zioten Eusko Jaurlaritzari udalerriak bizitegi-merkatuko gune tentsionatu izendatzeko agindua eman zezala.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak ostiral honetan argitaratu ditu bi aginduak. Hala ere, izendapena ez da ofizialki indarrean sartuko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu arte.

Etxebizitza eskuratzea errazteko neurriak

Bizitegi-merkatuko gune tentsionatuaren izendapena Etxebizitza Eskubidearen Legean jasotako neurria da, eta udalerrietan etxebizitza eskuratzea errazteko berariazko tresnak aplikatzeko aukera ematen du.

Izendapenak indarrean dagoen legeriak alokairu-merkatu irisgarriagoa sustatzeko aurreikusitako neurriak aplikatzea ahalbidetzen du, Estatuko araudiak ezarritako kasuetan eta baldintzetan.

Izendapenaren hasierako indarraldia hiru urtekoa izango da, eta luzatu ahal izango da, baldin eta izendapena eragin zuten egoerek bere horretan jarraitzen badute.

20 udalerri dira dagoeneko gune tentsionatuak

Sopela eta Urduliz gehituta, 20 dira dagoeneko Euskadiko bizitegi-merkatuko gune tentsionatu izendatutako udalerriak.

Bizkaian, sei udalerri dira guztira izendapen hori dutenak: Sopela eta Urdulizekin batera, Basauri, Bilbo, Barakaldo eta Galdakao.

Bestalde, izapidetzen jarraitzen dute Gorliz, Bermeo, Lekeitio eta Elorrio (Bizkaia) eta Bergara, Deba, Oiartzun, Oñati, Orio eta Hondarribia (Gipuzkoa) udalerriei dagozkien espedienteek.

 

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