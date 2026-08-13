Hidrokarburoak
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Espainiako Gobernuak diesela 20 zentimo jaitsiko du irailean, uztailean prezioak gora egin ostean

KPIa lau hamarren igo da uztailean, % 3,6raino Espainia osoan, erregaien eta elektrizitatearen garestitzeak bultzatuta. EAEn, hazkundea bost hamarrenekoa izan da, % 3,7raino. Nafarroan, aldiz, zazpi hamarrenekoa, % 3,4ra arte.

Montreuil (France), 01/04/2026.- Fuel dispensers stand at a TotalEnergies gas station in Montreuil, in the Paris suburbs, France, 01 April 2026. The price of diesel reached an average of nearly 2.19 euros per liter during the week of 23 March, according to data released by the government 30 March, following the blockade of the Strait of Hormuz since the start of the war in the Middle East 28 February. (Francia) EFE/EPA/TERESA SUAREZ
Hidrokarburoak. Artxiboko argazkia: EFE
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa Ministerioak berretsi egin du gasolioari aplikatu beharreko hidrokarburoen gaineko zergaren beherapena litroko 20 zentimora igoko dela irailean, hilabete horretarako hasieran aurreikusitako 5 zentimoen aldean, uztailean prezioak izandako igoeraren ondorioz.

Carlos Cuerpo buru duen Sailak azaldu duenez, Estatistikako Institutu Nazionalak argitaratutako uztaileko KPIaren xehetasunen arabera, gasolioaren azpiklasearen prezioen urte arteko igoera % 15,7koa izan zen uztailean, Irango gerrak duen eraginari eusteko neurrien dekretuan aurreikusitako % 15eko atalasearen gainetik.

Atalase hori gainditzean, automatikoki aktibatzen da Erantzun Planaren babes-klausula, eta, beraz, gasolioari aplikatu beharreko Hidrokarburoen gaineko Zergaren beherapena litroko 20 zentimokoa izango da irailean.

Gasolinak urte arteko % 7,3 garestitu zen uztailean, % 15etik behera, eta aurreikusitakoari eutsi dio, litroko 5 zentimoko beherapenarekin irailean. "Mekanismoak modu proportzionatuan jarduten du, eta babesa prezioen presioak justifikatzen duen arloetan bakarrik eartzen du", azpimarratu du Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa Ministerioak.

Ministerioak azpimarratu duenez, krisiaren aurkako neurriei buruzko azken Errege Lege Dekretuak ikuspegi babeslea du, "gatazkaren bilakaerari egokitua, eta diseinu zuhurra du, babesa berriz ere handitzeko aukera ematen duena, kontrako egoera bat errepikatzen bada".

Hala, gainerako neurriek aktibo jarraitzen dute, Errege Lege Dekretu berean aurreikusitakoaren arabera. Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa Ministerioaren arabera, orain arte hartutako neurriak funtzionatzen ari dira. Bai martxoaren 20an abian jarritako lehen Erantzun Plana, bai haren jarraipena, Ministroen Kontseiluak ekainaren amaieran onartutakoa, helburu nagusia betetzen ari dira: kanpoko gertaerek etxeetako inflazioan eta erosteko ahalmenean duen eragina arintzea.

KPIk gora egin du

Kontsumorako Prezioen Indizeak (KPI) lau hamarren igo du urte arteko tasa uztailean, % 3,6raino, Espainia osoan, 2024ko maiatzetik izan duen zifrarik altuena, Espainiako Estatistikako Institutuak (INE) ostegun honetan argitaratutako behin betiko datuen arabera. Testuinguru horretan, INEk hamarren bat igo du aurretiazko estimazioa ( % 3,5). Uztaileko datuarekin, faktura energetikoak bultzatuta, inflazioak bost hilabete jarraian pilatu du, % 3tik gorako urte arteko tasarekin.

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE), urte arteko KPIa bost hamarren igo da uztailean, % 3,7ra arte. 2024ko maiatzetik izan duen mailarik altuena da, erregaien eta elektrizitatearen garestitzeak bultzatuta. Hileko prezioek % 0,3 egin dute gora.

Nafarroan, urte arteko KPI zazpi hamarren igo da uztailean, % 3,4ra arte.

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