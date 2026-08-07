Euskal erakundeek bazka erosketa bateratua egingo dute abeltzaintza ustiategi txikienei laguntzeko
Abuztuan egingo dute erosketa, lehorteak gogorren jo dituen ustiategien benetako beharrak zehazteko inkesta egin ondoren. Dirulaguntza zuzenak, berriz, urte amaieran aztertuko dituzte.
Euskal erakundeek eta abeltzaintza sektoreko eragileek bazka eta bestelako horniduren erosketa bateratua egingo dute abuztuan, lehortearen ondorioz kaltetu diren ustiategi txikienei laguntzeko. Erabakia ostegun honetan hartu dute Gasteizen egin den Bazka Mahaiaren bileran. Besteak beste, aldundi, nekazaritza erakunde, kooperatiba eta pentsu enpresen ordezkariak izan dira bertan.
Erosketa egin aurretik, inkesta bat bidaliko diete Euskal Autonomia Erkidegoko abeltzaintza ustiategi guztiei, benetako bazka beharrak eta hornidura formaturik egokienak zehazteko. Emaitzak aste batean edo bitan jasotzea espero dute, eta horien arabera antolatuko dute erosketa bateratua.
Ustiategi txikienek, lehentasuna
Amaia Barredo Nekazaritza sailburuak azaldu duenez, ustiategi txikienak dira egoerarik zailenean daudenak; izan ere, ur eta larre faltaren ondorioz negurako gordetako bazka erabiltzen hasi behar izan dute, eta ustiategi handiak ez bezala, ez daude ohituta bazka erostera.
Sailburuak nabarmendu du "azkar jardun" behar dela, baina egoera ez dela kritikoa ere adierazi du; izan ere, bazka eta arto bazka erreserbak daude, eta hornidura bermatuta dago merkatuan. Hala ere, dirulaguntza zuzenak baztertu dituzte oraingoz, lehortearen eragina urte amaieran baloratuko baitute.
Nekazaritza sindikatuek, berriz, premiazko neurriak eskatu dituzte; besteak beste, mendiko larreetara ura eramatea. Ohartarazi dutenez, egoerak bere horretan jarraitzen badu, abeltzainek azienda etxera lehenago jaitsi eta espero baino hilabete batzuk lehenago elikatu beharko dute, eta horrek ustiategien kostuak handituko ditu.
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