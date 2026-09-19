LEHEN SEKTOREA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Abeltzaintzaren etorkizuna bermatzeko laguntzak eskatu ditu lehen sektoreak

Iragarkia
EHNE-protesta-Donostia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

EHNE sindikatuak protesta egin du Eusko Jaurlaritzaren Donostiako egoitzaren aurrean, abeltzainek bizi duten egoera salatzeko. Lehorteak euren jarduera okertu duela ohartarazi dute. Izar ere, larreak erabat lehor daude, eta, besteak beste, belarra kanpoan erosi behar izan dute. Jaurlaritzari laguntza eskatu diote, abeltzaintzak etorkizuna izan dezan.

Nekazaritza Abeltzaintza Donostia Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X