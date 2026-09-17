Euroguneko inflazioa % 3,2ra igo zen abuztuan, aurreikusitakoa baino hamarren bat gutxiago
Energiaren prezioak (% 14,3 igo zen iazko abuztuaren aldean) izan zuen hazkunderik nabarmenena.
Euroguneko inflazioa % 3,2ra igo zen, urte arteko datuari dagokionez, aurreko hilean baino hiru hamarren gehiago, baina aurretiaz egindako kalkulua baino hamarren bat gutxiago, Eurostat Europar Batasuneko Estatistika Bulegoak ostegun honetan argitaratutako datuen arabera.
Energiaren prezioak (% 14,3 garestitu zen iazko abuztuaren aldean) izan zuen hazkunderik nabarmenena; zerbitzuen prezioa % 3 igo zen, elikagai freskoena % 2,7, industria ondasun ez-energetikoena % 1,2 eta elikagai prozesatuena % 0,5.
Gainera, azpiko inflazio-tasak (energiaren, elikagai freskoen, alkoholaren eta tabakoaren prezioak alde batera uzten dituena, eta EBZren moneta-politikarako erreferentzia nagusia dena) ez du gorabehera handirik izan, eta abuztuan hamarren bat galdu zuen, uztailarekin alderatuta (% 2,4).
Erosketa-saskia are gehiago garestitu zen abuztuan ekonomia handi guztietan, Espainiako Estatuan gehien, bere inflazio-tasa sei hamarren igota % 4,6ra iritsita, Eurostaten kalkulu harmonizatuaren arabera (aurrez egindako kalkulua baino hamarren bat gehiago).
Europako Banku Zentralak (EBZ) interes-tasak igo eta astebetera ezagutu da.
Europako Banku Zentralak inflazio aurreikuspenak eguneratu zituen joan den ostegunean, eta aurreikuspenen arabera, erosketa-saskiaren garestitzea % 3koa izango da 2026an (ekaineko aurreko proiekzioekiko aldaketarik gabe), % 2,5ekoa 2027an (aurrekoan % 2,3) eta % 2,1ekoa 2028an (aurrekoan % 2).