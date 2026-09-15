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Confebaskek ituna eskatu du Euskadiko lehiakortasuna hobetzeko

Iragarkia
GRAFCAV8492. VITORIA, 15/09/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales, concluye este martes con la presidenta de la patronal vasca Confebask, Tamara Yagüe, su ronda de reuniones con partidos políticos y agentes socioeconómicos para analizar la situación económica y la actualización del autogobiern . EFE/Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Confebaskeko presidente Tamara Yaguek Pradalesi eskatu dio herrialde-itun bat bultzatzea lehiakortasuna eraldatzeko eta erronka demografikoari eta talentu faltari aurre egiteko.

Confebask Imanol Pradales Ekonomia

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