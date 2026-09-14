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ELAk zerbitzu publikoak hobetzeko premiazko neurriak eskatu dizkio Pradalesi, eta gutxieneko soldataren aldeko urratsak galdegin ditu

Iragarkia
GRAFCAV8450. VITORIA (ESPAÑA), 14/09/2026.- El Lehendakari, Imanol Pradales (i), recibe este lunes al representante del sindicato ELA, Mikel Lakuntza (d), continúa con su ronda de reuniones con partidos políticos y agentes socioeconómicos de Euskadi. EFE/ Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Mikel Lakuntzak politika publikoetan "norabide aldaketa" eskatu dio lehendakariari, zerbitzu publikoen "gainbehera" lehengoratzeko eta patronalari presioa egiteko, Euskadin gutxieneko soldata ezar dadin.

Ela Sindikatua Eusko Jaurlaritza Imanol Pradales Ekonomia

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