Bilera-sorta

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LAB: Pradalesen Gobernuak "suspentso atera du" langileen aldeko politiketan

Iragarkia
Pradales y Aranburu REMITIDA / HANDOUT por GAIZKA UCEDA-IREKIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 14/9/2026
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Garbiñe Aranburuk zalantzan jarri du lehendakariarekin egindako bilera-sortaren sinesgarritasuna, eta elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko legea bertan behera uzteko eskatu dio Imanol Pradalesi.

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