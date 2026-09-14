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LAB dice que el Gobierno de Pradales "ha suspendido" en políticas a favor de la clase trabajadora

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Pradales y Aranburu REMITIDA / HANDOUT por GAIZKA UCEDA-IREKIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 14/9/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: LABek esan du Pradalesko Gobernuak bertan behera uzten dituela lan-politikak

EITB

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La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, cuestiona la credibilidad de la ronda de reuniones con el lehendakari, y ha reclamado a Imanol Pradales que retire la ley para institucionalizar el diálogo social.

Gobierno Vasco Sindicato LAB Economía

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GRAFCAV8309. VITORIA, 11/09/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales (id, continúa con su ronda de contactos con los partidos políticos y agentes socioeconómicos. En el día de hoy se reúne con los sindicatos, comenzando por el representante de la Unión General de Trabajadores (UGT), José Manuel López (i). EFE/Adrián Ruiz-Hierro
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El presidente de la comisión gestora de UGT Euskadi, José Manuel 'Tximi' López, ha reclamado al lehendakari que la buena marcha de la economía vasca se traduzca también en mejoras salariales. Tras reunirse con Imanol Pradales, ha pedido además al Gobierno Vasco que medie para que la patronal se siente a negociar un salario mínimo vasco a través de los convenios.
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