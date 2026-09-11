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Una incidencia con las baterías paraliza la producción de coches eléctricos en Volkswagen Navarra

El proveedor, ubicado en Noáin, ya ha solucionado el problema y está produciendo con normalidad, según Volkswagen Navarra, que espera retomar la actividad “enseguida”.

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bateriekin izandako intzidentzia batek auto elektrikoen ekoizpena geldiarazi du Nafarroako Volkswagenen

Agencias | EITB

Última actualización

Una incidencia con las baterías suministradas desde la planta Mobis, ubicada en la Ciudad del Transporte de Noáin, interrumpe desde este jueves la fabricación de modelos eléctricos en Volkswagen Navarra: el Škoda Epiq y las preseries del ID.Cross.

Desde la empresa han señalado que este tipo de incidencias son habituales con los nuevos modelos hasta que acaba la 'curva de lanzamiento' en la fábrica. "A los proveedores les encargas piezas nuevas y en los procesos de fabricación siempre hay incidencias", han destacado.

Al respecto, han explicado que Mobis ya ha identificado el problema, lo ha solucionado y ya está produciendo con normalidad, "por lo que la producción de eléctricos se reactivará enseguida".

El delegado de ELA en Volkswagen Navarra, Igor Peñalver, ha explicado que ésta es "una situación normal" que ya han vivido en otros lanzamientos. 

Volkswagen Navarra Economía

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