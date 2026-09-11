Escalada de precios en el combustible
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La flota de arrastre de Ondarroa: "Salir al mar con estos precios del gasoil es perder dinero"

El gasoil profesional ha sufrido un encarecimiento del 227 % desde febrero y, según denuncia la Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondarroa, no pueden repercutir ese incremento porque el mayorista fija el precio de compra del pescado.
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Imagen de arrantzales trabajando en el puerto. Foto: Orain

EITB

Última actualización

La flota de arrastre de Ondarroa se mantiene amarrada en puerto debido al desorbitado precio del gasoil que hacen imposible que sea rentable salir a pescar. En palabras de Mikel Ortiz, de la Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondarroa (OPPAO), "salir al mar con estos precios del gasoil es perder dinero".

El gasoil profesional ha sufrido un encarecimiento del 227 % desde febrero, y el combustible supone el 50-60 % del coste de explotación.

Ortiz explica que el problema radica en que los incrementos de coste de gasoil no se pueden repercutir en el precio venta del pescado debido al sistema de subasta, según el cual es el mayorista al que fija el precio de compra del pescado.

Por otro lado, Ortiz apunta a que las ayudas anunciadas de veinte céntimos son muy insuficientes y tampoco acaban de llegar.

Este amarre de la flota de Ondarroa afecta toda la cadena de suministro de pescado, como mayoristas y pescaderías, que verán su actividad muy reducida.

Pesca Ondarroa Combustibles Economía

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