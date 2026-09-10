Las pruebas de la segunda fase de la OPE de Osakidetza se celebrarán durante tres fines de semana de noviembre
Los exámenes serán los días 6, 7, 8, 21, 22 y 27 de noviembre, repartidos en seis jornadas presenciales. Las pruebas se realizarán en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) en Barakaldo y en el aulario de Las Nieves en el Campus de Álava (Vitoria-Gasteiz), englobando las 41 categorías profesionales de esta OPE histórica.
Osakidetza ha anunciado este jueves las fechas y horarios oficiales para la celebración de los exámenes correspondientes a la segunda fase de la histórica OPE. Las pruebas para las 41 categorías profesionales —con más de 23.000 aspirantes inscritos— se desarrollarán en Vitoria y Barakaldo a lo largo de seis jornadas presenciales los días 6, 7, 8, 21, 22 y 27 de noviembre.
Según han informado Osakidetza y el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, los exámenes para las categorías de esta segunda fase, que abrieron su plazo de inscripción el pasado 2 de junio, se celebrarán en jornadas de viernes, sábado y domingo en tres bloques horarios de mañana y tendrán lugar en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) en Barakaldo y en el aulario de Las Nieves en el Campus de Álava (Vitoria-Gasteiz).
Un total de 23 747 aspirantes se han inscrito para la realización de las pruebas de las 41 categorías, que se suman a las nueve categorías cuyos exámenes se llevaron a cabo en junio con "rotundo éxito organizativo y de participación".
Con esta OPE 23-24-25, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza "consolidan su apuesta decidida para el logro de la estabilización de la plantilla de Osakidetza y el fortalecimiento del sistema público, en línea con los compromisos derivados del Pacto Vasco de Salud", han explicado.
Este acuerdo, coordinado por el Departamento de Salud, "sitúa la transformación del sistema sanitario como un eje prioritario, promoviendo la innovación organizativa y garantizando la sostenibilidad y la calidad asistencial como principios rectores de la gestión pública vasca".
Toda la información detallada sobre horarios, distribución por apellidos, ubicación de pabellones y accesos está disponible en la web de la OPE, accesible para las personas inscritas.
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