Este martes, 2 de junio, se ha abierto el plazo para inscribirse en 41 categorías de la OPE 23-24-25 de Osakidetza, y terminará el 29 de junio, mientras que los exámenes para se realizarán entre octubre y noviembre.

¿Pero, qué hay que hacer para inscribirse? La inscripción ha de hacerse por Internet a través de la página web oficial de Osakidetza. El propio Servicio Vasco de Salud ha publicado una guía de acceso que detalla el recorrido:

Entrar en la web. Pulsar en “Empleo público”. Acceder al proceso OPE 23+24+25. Pulsar sobre “Acceso”. Si es profesional de Osakidetza pulsar indistintamente sobre “Profesionales de Osakidetza” o sobre “Ciudadanía”. Si es profesional de Osakidetza, identificarse con sus credenciales. Si entra por “Ciudadanía”, identificarse mediante uno de los tres sistemas de identificación habilitados: BakQ, DNI electrónico u otro certificado digital, o Cl@ve. Una vez identificado correctamente, en “Área privada”, elegir el proceso OPE 23-24-25 y la categoría en la que quiere inscribirse.

Las solicitudes únicamente se considerarán correctamente presentadas si se cumplimentan dentro del plazo y se abonan los derechos de inscripción.

Segunda fase

La OPE lanzada este año por el Servicio Vasco de Salud está dividida en tres fases y estas 41 categorías pertenecen a la segunda de ellas. En total, Osakidetza ofertará 5425 plazas (la cifra más alta hasta la fecha) en 107 categorías profesionales.

En la primera fase, convocada en abril, se inscribieron 101 693 personas en las nueve categorías consideradas "masivas": auxiliar administrativo, administrativo, enfermería, auxiliar de enfermería, operario de servicio, celador, fisioterapeuta, técnico de laboratorio, técnico superior de administración y gestión. En este caso, los exámenes serán en el BEC de Barakaldo los días 19, 20 y 21 de junio.

Como novedad en estas OPE, Osakidetza va a poner a disposición de las personas candidatas las baterías de preguntas para facilitar la preparación de la prueba, que será un examen tipo test. Otro cambio con respecto a procesos anteriores es que se permitirá conservar la nota durante tres años.