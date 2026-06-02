CONVOCATORIA PÚBLICA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Requisitos, plazos y cómo inscribirse en los exámenes de la OPE de Osakidetza

Guía paso a paso para inscribirse en alguna de las 41 categorías ofertadas.
20220702105302_ope-osakidetza_
Euskaraz irakurri: Osakidetzako EPE 2026: baldintzak, epeak eta azterketetan izena emateko modua
author image

EITB

Última actualización

Este martes, 2 de junio, se ha abierto el plazo para inscribirse en 41 categorías de la OPE 23-24-25 de Osakidetza, y terminará el 29 de junio, mientras que los exámenes para se realizarán entre octubre y noviembre.

¿Pero, qué hay que hacer para inscribirse? La inscripción ha de hacerse por Internet a través de la página web oficial de Osakidetza. El propio Servicio Vasco de Salud ha publicado una guía de acceso que detalla el recorrido:

  1. Entrar en la web.
  2. Pulsar en “Empleo público”.
  3. Acceder al proceso OPE 23+24+25.
  4. Pulsar sobre “Acceso”.
  5. Si es profesional de Osakidetza pulsar indistintamente sobre “Profesionales de Osakidetza” o sobre “Ciudadanía”.
    1. Si es profesional de Osakidetza, identificarse con sus credenciales.
    2. Si entra por “Ciudadanía”, identificarse mediante uno de los tres sistemas de identificación habilitados: BakQ, DNI electrónico u otro certificado digital, o Cl@ve.
  6. Una vez identificado correctamente, en “Área privada”, elegir el proceso OPE 23-24-25 y la categoría en la que quiere inscribirse.

Las solicitudes únicamente se considerarán correctamente presentadas si se cumplimentan dentro del plazo y se abonan los derechos de inscripción.

Segunda fase

La OPE lanzada este año por el Servicio Vasco de Salud está dividida en tres fases y estas 41 categorías pertenecen a la segunda de ellas. En total, Osakidetza ofertará 5425 plazas (la cifra más alta hasta la fecha) en 107 categorías profesionales.

En la primera fase, convocada en abril, se inscribieron 101 693 personas en las nueve categorías consideradas "masivas": auxiliar administrativo, administrativo, enfermería, auxiliar de enfermería, operario de servicio, celador, fisioterapeuta, técnico de laboratorio, técnico superior de administración y gestión. En este caso, los exámenes serán en el BEC de Barakaldo los días 19, 20 y 21 de junio.

Como novedad en estas OPE, Osakidetza va a poner a disposición de las personas candidatas las baterías de preguntas para facilitar la preparación de la prueba, que será un examen tipo test. Otro cambio con respecto a procesos anteriores es que se permitirá conservar la nota durante tres años.

Osakidetza Gobierno Vasco Salud Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Global Sumud Euskal Herria presenta querella criminal contra la Ertzaintza y Zupiria por la "brutal" actuación en Loiu

La delegación vasca de la Global Sumud Flotilla ha presentado este martes una querella criminal, como acuasción popular, contra los agentes de la Ertzaintza que actuaron Loiu, los mandos que dirigieron el dispositivo policial y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, por varios delitos, entre los que se encuentran detención ilegal, lesiones y delito de odio, tras los incidentes registrados durante el recibimiento a activistas de la flotilla en el aeropuerto de Bilbao. Así lo han anunciado los abogados que representan a la Global Sumud Flotilla de Euskal Herria, Haizea Ziluaga e Iker Sarriegi a las puertas del Juzgado de Bilbao.

Cargar más
Publicidad
X