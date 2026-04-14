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Las primeras pruebas de la nueva OPE de Osakidetza se celebrarán el 19, 20 y 21 de junio

Se trata de los exámenes correspondientes a las nueve categorías profesionales que abrieron su plazo de inscripción el pasado 23 de marzo. Esta nueva OPE ofertará 5425 plazas, de las que 2160 son de nueva creación para un total de 107 categorías profesionales.
osakidetza ope
Imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Osakidetzako lan eskaintza berriaren lehen probak ekainaren 19an, 20an eta 21ean egingo dira
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EITB

Última actualización

Osakidetza ha publicado los horarios asignados para la celebración de los exámenes correspondientes a las nueve categorías profesionales que abrieron su plazo de inscripción el pasado 23 de marzo para la Oferta Pública de Empleo 2023-2024-2025, que se celebrará en el BEC (Barakaldo) los días 19, 20 y 21 de junio.

Según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado, las pruebas selectivas se celebrarán en tres bloques horarios: 09:30 horas, 13:30 horas y 17.30 horas.

Esta nueva convocatoria de empleo público de Osakidetza cuenta con varias novedades respecto a OPE anteriores; se permitirá conservar la nota de la prueba y la realización de un examen único de tipo test, para el que desde Osakidetza se ha puesto a disposición de las y de los candidatos las baterías de preguntas de cada proceso selectivo para facilitar la preparación de las pruebas.

En total, se ofertarán 5425 plazas, de las que 2160 son nueva creación.

Categorías, fechas y horarios

19 de junio

  • Técnico superior administración y gestión: 9:30
  • Fisioterapeuta: 13:30
  • Técnico especialista laboratorio: 17:30

20 de junio

  • Celador: 09:30
  • Auxiliar de enfermería: 13:30
  • Operario/a de servicios: 17:30

21 de junio

  • Enfermero/a: 09:30
  • Auxiliar administrativo/a: 13:30
  • Administrativo/a: 17:30
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