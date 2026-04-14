Osakidetza ha publicado los horarios asignados para la celebración de los exámenes correspondientes a las nueve categorías profesionales que abrieron su plazo de inscripción el pasado 23 de marzo para la Oferta Pública de Empleo 2023-2024-2025, que se celebrará en el BEC (Barakaldo) los días 19, 20 y 21 de junio.

Según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado, las pruebas selectivas se celebrarán en tres bloques horarios: 09:30 horas, 13:30 horas y 17.30 horas.



Esta nueva convocatoria de empleo público de Osakidetza cuenta con varias novedades respecto a OPE anteriores; se permitirá conservar la nota de la prueba y la realización de un examen único de tipo test, para el que desde Osakidetza se ha puesto a disposición de las y de los candidatos las baterías de preguntas de cada proceso selectivo para facilitar la preparación de las pruebas.



En total, se ofertarán 5425 plazas, de las que 2160 son nueva creación.