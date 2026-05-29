El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha afirmado este viernes que la "música nueva" de EH Bildu sobre vivienda "suena compatible" con el planteamiento del Gobierno Vasco, en cuestiones como los plazos de construcción o en su financiación, ahora que la coalición abertzale se abre a la fórmula de la colaboración público-privada.

El consejero y el portavoz de EH Bildu Pello Otxandiano se reúnen este viernes en el Parlamento Vasco para hablar sobre la crisis habitacional y las políticas en materia de vivienda. Tras la cita, Otxandiano ha explicado que mantiene "diferencias" con el Gobierno, aunque también hay "coincidencias" y "la dirección es la misma".

No obstante, ha diferenciado la postura "antagónica" sobre vivienda entre los socios del Ejecutivo, ya que según ha dicho, el modelo del PNV es dejar que el mercado inmobiliario se "autorregule", a pesar de que es "un dogma fracasado".

Por su parte, el consejero ha apuntado que en la reunión ambas delegaciones han abordado cuestiones "concretas" como el número de viviendas necesarias, los plazos para edificarlas, la obtención de suelo para ello y su financiación. "hay un cambio importante de actitud y de planteamiento" por parte de EH Bildu, ha asegurado, especialmente en lo relativo a la financiación porque "hablan de que puede salir de la colaboración pública privada a través de un fondo de inversión social" con socios como EPSV vascos, fundaciones bancarias, el ICO o el BEI.

En opinión del consejero, el "gran desafío" no es financiación; afirma que "es mucho más complicado conseguir suelo" y "tramitarlo". por ello, este acercamiento "puede ayudar a que la política de vivienda también vaya a mayor ritmo del que ha ido hasta ahora", dado que los abertzales gobiernan "muchos ayuntamientos".

Itxaso ha reconocido ha oído una "música que suena compatible" con el planteamiento de su Departamento y que "suena nueva en la tradición política de EH Bildu" .Además, ha puesto en valor que esta legislatura hay "pleno consenso" con su socio en el Gobierno Vasco, el PNV.