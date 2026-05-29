REUNIÓN EN EL PARLAMENTO VASCO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Itxaso dice que la "música nueva" de Bildu en vivienda es "compatible" con la del Gobierno

El consejero y miembros de EH Bildu se han dado este viernes en el Parlamento Vasco con el objetivo de abordar la crisis habitacional y las políticas en materia de vivienda Tras el encuentro, Pello Otxandiano reconoce "diferencias" con el Gobierno, pero también "coincidencias" y afirma que "la dirección es la misma".
Denis Itxaso y Pello Otxandiano, junto al viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, y la secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena.
Euskaraz irakurri: Denis Itxaso sailburuak dio Bilduri "musika berria" entzun diola etxebizitzaren arloan eta Jaurlaritzarekin "bateragarria" dela
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha afirmado este viernes que la "música nueva" de EH Bildu sobre vivienda "suena compatible" con el planteamiento del Gobierno Vasco, en cuestiones como los plazos de construcción o en su financiación, ahora que la coalición abertzale se abre a la fórmula de la colaboración público-privada. 

El consejero y el portavoz de EH Bildu Pello Otxandiano se reúnen este viernes en el Parlamento Vasco para hablar sobre la crisis habitacional y las políticas en materia de vivienda. Tras la cita, Otxandiano ha explicado que mantiene "diferencias" con el Gobierno, aunque también hay "coincidencias" y "la dirección es la misma". 

No obstante, ha diferenciado la postura "antagónica" sobre vivienda entre los socios del Ejecutivo, ya que según ha dicho, el modelo del PNV es dejar que el mercado inmobiliario se "autorregule", a pesar de que es "un dogma fracasado".

Por su parte, el consejero ha apuntado que en la reunión ambas delegaciones han abordado cuestiones "concretas" como el número de viviendas necesarias, los plazos para edificarlas, la obtención de suelo para ello y su financiación. "hay un cambio importante de actitud y de planteamiento" por parte de EH Bildu, ha asegurado, especialmente en lo relativo a la financiación porque "hablan de que puede salir de la colaboración pública privada a través de un fondo de inversión social" con socios como EPSV vascos, fundaciones bancarias, el ICO o el BEI.

En opinión del consejero, el "gran desafío" no es financiación; afirma que "es mucho más complicado conseguir suelo" y "tramitarlo". por ello, este acercamiento "puede ayudar a que la política de vivienda también vaya a mayor ritmo del que ha ido hasta ahora", dado que los abertzales gobiernan "muchos ayuntamientos". 

Itxaso ha reconocido ha oído una "música que suena compatible" con el planteamiento de su Departamento y que "suena nueva en la tradición política de EH Bildu" .Además, ha puesto en valor que esta legislatura hay "pleno consenso" con su socio en el Gobierno Vasco, el PNV.

Vivienda Gobierno Vasco EH Bildu PSE EE Denis Itxaso Pello Otxandiano Economía

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Denis Itxaso recibe a los representantes de EH Bildu para abordar la crisis en materia de vivienda

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, y el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, se han reunido este viernes en el Parlamento Vasco. El objetivo de la reunión es abordar la crisis habitacional y las políticas en materia de vivienda. Asimismo, EH Bildu ha presentado al consejero Itxaso su iniciativa Posible 30K, en la que recoge sus propuestas en materia de vivienda. En la reunión también han participado el viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, y la secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena.

(Foto de ARCHIVO) Una persona echa combustible, a 4 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El repunte del precio del petróleo (crudo Brent) tras la escalada de tensión y nuevos ataques en Oriente Próximo está trasladándose a los carburantes. Las estimaciones apuntan a que, si se consolida el encarecimiento del crudo, el impacto podría ser de 8–10 céntimos por litro adicionales en el surtidor en las próximas semanas. David Zorrakino / Europa Press 04 MARZO 2026;CATALUÑA;DIÉSEL;GASOLINA;GASOLINERA;CARBURANTE;CRUDO;PETRÓLEO; 04/3/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El precio del petróleo cae más de un 5 %, a cerca de 98 dólares, por el avance en las negociaciones entre EE. UU. e Irán

El Brent se situa en los 98,1 dólares, un 5,2 % menos, frente a los 103 dólares en los que cotizaba al cierre de las Bolsas en Europa del pasado viernes. Las esperanzas de que la guerra acabe pronto están impulsando a las Bolsas asiáticas este lunes y los futuros de las Bolsas europeas apuntan también a subidas, de más del 1 %, en la apertura de este lunes.
Cargar más
Publicidad
X