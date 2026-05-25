TRANSPORTES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Las obras de la estación donostiarra de Atotxa entran en su fase final, a la espera de la llegada del TAV

18:00 - 20:00

Las autoridades visitan las obras de la estación. Foto: EiTB.

Euskaraz irakurri: Donostiako Atotxako geltokiko lanak azken fasean, AHTaren iritsieraren zain
author image

EITB

Última actualización

Este lunes ha quedado totalmente abierto el paso que une el Urumea con Egia, y han comenzado con la urbanización de la plaza de 5700 m2 que se ha construido sobre las vías. 

Donostia-San Sebastián Transporte público Tren de Alta Velocidad Economía

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Una persona echa combustible, a 4 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El repunte del precio del petróleo (crudo Brent) tras la escalada de tensión y nuevos ataques en Oriente Próximo está trasladándose a los carburantes. Las estimaciones apuntan a que, si se consolida el encarecimiento del crudo, el impacto podría ser de 8–10 céntimos por litro adicionales en el surtidor en las próximas semanas. David Zorrakino / Europa Press 04 MARZO 2026;CATALUÑA;DIÉSEL;GASOLINA;GASOLINERA;CARBURANTE;CRUDO;PETRÓLEO; 04/3/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El precio del petróleo cae más de un 5 %, a cerca de 98 dólares, por el avance en las negociaciones entre EE. UU. e Irán

El Brent se situa en los 98,1 dólares, un 5,2 % menos, frente a los 103 dólares en los que cotizaba al cierre de las Bolsas en Europa del pasado viernes. Las esperanzas de que la guerra acabe pronto están impulsando a las Bolsas asiáticas este lunes y los futuros de las Bolsas europeas apuntan también a subidas, de más del 1 %, en la apertura de este lunes.
iberdrola galan pradales etxanobe bengoetxea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Iberdrola celebra en Bilbao sus 125 años con la mirada en "la era de la electricidad"

Iberdrola ha celebrado este martes en su sede de Bilbao su 125 aniversario con un acto institucional en el que se han recordado sus orígenes y su pasado reciente y se ha hecho alusión a sus perspectivas de futuro en la llamada "era de la electricidad". "La Iberdrola de hoy es el resultado de una suma de esfuerzos, un proyecto integrador que ha ido creciendo sin perder nunca sus raíces vascas", ha dicho el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán.

Cargar más
Publicidad
X