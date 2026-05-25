Las obras de la estación donostiarra de Atotxa entran en su fase final, a la espera de la llegada del TAV
Este lunes ha quedado totalmente abierto el paso que une el Urumea con Egia, y han comenzado con la urbanización de la plaza de 5700 m2 que se ha construido sobre las vías.
Te puede interesar
Jose Antonio Santano: "La decisión sobre la conexión del TAV con Navarra tendrá que ser este año"
El secretario de Estado de Transportes ha insistido en que se tendrá en cuenta el resultado de las catas que están realizando en la sierra de Aralar, así como las conclusiones de un estudio funcional de los tiempos de los trayectos, los costes económicos de las alternativas y los plazos de ejecución de las obras.
Petronor ganó 27,8 millones en 2025, un 61 % menos que el año anterior, lastrada por el apagón y tres meses de huelga
La compañía atribuye la caída del beneficio al impacto del apagón de abril y al conflicto laboral del último trimestre del año. Pese a ello, elevó sus inversiones un 48 %, hasta los 217,8 millones de euros.
El precio del petróleo cae más de un 5 %, a cerca de 98 dólares, por el avance en las negociaciones entre EE. UU. e Irán
El Brent se situa en los 98,1 dólares, un 5,2 % menos, frente a los 103 dólares en los que cotizaba al cierre de las Bolsas en Europa del pasado viernes. Las esperanzas de que la guerra acabe pronto están impulsando a las Bolsas asiáticas este lunes y los futuros de las Bolsas europeas apuntan también a subidas, de más del 1 %, en la apertura de este lunes.
Barredo asegura que no todos los proyectos para el campo alavés se van a materializar
La Consejera de Desarrollo Rural y Agricultura , Amaia Barredo, ha reconocido que el volumen de proyectos para el campo alavés es grande pero que no todos se van a materializar. En una entrevista en Radio Euskadi, ha asegurado que su departamento es sensible a las preocupacions de los colectivos.
Muere un pescador de Lekeitio en aguas de Senegal
El fallecido es un trabajador de la empresa ATUNSA de Bermeo. El sindicato LAB denuncia que ha sido declarado como "muerte no traumática", y afirma que se trata del segundo fallecido por muerte no traumática en esta empresa en lo que va de año.
Los tres investigados por explotación laboral a pakistaníes, en libertad y sin poder salir de España
Los investigados se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez, quien ha decidido retirarles el pasaporte y que comparezcan los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado.
La A-15 reabre este domingo tras la renovación de sus túneles en Gipuzkoa, iniciadas en 2018
Durante este fin de semana se realizarán las últimas comprobaciones, incluido un simulacro de emergencia, antes de retirar la señalización provisional y los elementos de obra, con el objetivo de reabrir completamente la A-15 el domingo, 24 de mayo.
Iberdrola celebra en Bilbao sus 125 años con la mirada en "la era de la electricidad"
Iberdrola ha celebrado este martes en su sede de Bilbao su 125 aniversario con un acto institucional en el que se han recordado sus orígenes y su pasado reciente y se ha hecho alusión a sus perspectivas de futuro en la llamada "era de la electricidad". "La Iberdrola de hoy es el resultado de una suma de esfuerzos, un proyecto integrador que ha ido creciendo sin perder nunca sus raíces vascas", ha dicho el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán.
Papresa se queda con una única oferta de compra: CL Grupo Industrial presenta la única propuesta vinculante
Aunque durante las primeras semanas se habló de posibles interesados adicionales —incluido un grupo vasco mencionado por el comité de empresa—, no ha trascendido ninguna oferta alternativa vinculante dentro del plazo habilitado.