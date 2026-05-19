Jauregi anuncia que hay "inversores interesados" en Tubos Reunidos, aunque "por ahora no hay propuestas"
El consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha considerado que la reestructuración de la deuda en Tubos Reunidos y la vuelta de la plantilla a trabajar son dos condiciones fundamentales para "atraer nuevos inversores".
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Aunque durante las primeras semanas se habló de posibles interesados adicionales —incluido un grupo vasco mencionado por el comité de empresa—, no ha trascendido ninguna oferta alternativa vinculante dentro del plazo habilitado.
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Mónica García cree que hay un incentivo en algunos sindicatos médicos para mantener la huelga
La ministra de Sanidad de España cree que hay "un incentivo en algunos sindicatos médicos para mantener el conflicto, y evitar o atrasar que las mejoras que trae el Estatuto Marco" lleguen a los profesionales del sector. Además, ha destacado que comunidades como Aragón, Navarra, Cantabria, Asturias y Galicia han logrado poner fin a la huelga mediante el uso de sus competencias, y ha pedido al resto de comunidades "que hagan su trabajo", "porque las condiciones laborales de los profesionales siguen dependiendo de las competencias autonómicas".
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El comité, sin embargo, no descarta reanudar los paros en el futuro y por el momento han convocado dos jornadas de huelga y movilización los días 26 y 28 de mayo.
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